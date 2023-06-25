Український лідер подякував Америці за надані Patriot та за підтримку коаліції винищувачів.

Ввечері 25 червня відбулась телефонна розмова українського президента Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена. З-поміж іншого, під час розмови йшлося про заколот у Росії.

Як повідомив у своїх соцмережах Зеленський, він обговорив з Баденом подальше розширення оборонної співпраці з акцентом на далекобійних засобах ураження.

Також український лідер подякував Америці за надані Patriot та за підтримку коаліції винищувачів. "Скоординували наші позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО, обговорили продовження роботи над реалізацією Української формули миру та підготовку до Глобального саміту миру", - йдеться у повідомленні на сторінці Зеленського у Telegram.

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Щодо розмови офіційне повідомлення залишила й прес-служба Білого дому. "Президент СЩА Джо Байден розмовляв сьогодні з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити підтримку України, коли вона захищається від російської агресії. Лідери обговорили поточний контрнаступ України, і президент Байден підтвердив непохитну підтримку США, включно з безпекою, економічною та гуманітарною допомогою. Лідери також обговорили останні події в Росії", - вказує Адміністрація Байдена.

Переворот у Росії та контрнаступ ЗСУ - головне

У ніч на 24 червня ватажок терористів ПВК "Вагнер" оголосив, що має намір "зупинити" військове керівництво Росії, яке, на його думку, недостатньо ефективно воює проти України.

Після чого колони найманців рушили у бік Москви. Вже вдень у Воронезькій області відбулися перші боєзіткнення з регулярними військами Міноборони РФ, внаслідок яких ВКС РФ зазнали великих втрат - зокрема, підтверджено збиття Іл-22М, на борту якого нібито перебували 10 російських військових.

Путін назвав вчинок свого "кухаря" "зрадою" та залучив до переговорів білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Вже ввечері переворот "скасувався". Пригожин заявив, що він відмовляється від ідеї "кровопролиття" росіян. Водночас ЗМІ писали про надання ПВК певних "гарантій безпеки". Наразі Пригожин у Білорусі і з ним немає зв'язку.

В Україні події у Росії коментували стримано. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр, своєю чергою, підкреслила, що це дає ЗСУ "вікно можливостей". Того ж дня вона прозвітувала про початок наступу Східного угрупування ЗСУ і певні успіхи у цьому просуванні.

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