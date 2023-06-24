На думку заступниці міністра оборони України, політична криза в РФ була неминуча.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр впевнена, що політична криза в Росії була передбачувана та неминуча. Відтак, вона вбачає у цих подіях вікно можливостей для України.

Як написала Маляр у Telegram, імперський похід за новими землями не може перекрити внутрішні проблеми в державі, а може лише загострити їх - що і відбувається наразі.

"Яку б державу вони не будували, в них всеодно виходить "Гулаг", який рано чи пізно бунтує і ії розвалює. Війна в Україні показала найслабкіше місце російської імперії - страх перед правдою. Всі їх рішення базуються на брехні", - вважає вона.

На думку заступниці міністра, росіяни завжди створювали "повітряні замки для свого царя" та самі в них вірили. Вона назвала це імперською особливістю - роздувати власну велич та переоцінювати себе.

"Це іх наштовхнуло на геть неадекватне рішення - розв’язати війну з Україною без системних правдивих розрахунків власних спроможностей. Виключно амбіції та пиха. Ціна цього помилкового рішення - доля самої Росії", - зауважила Маляр.

За її словами, Росія воєю з Україною, однак знищує себе. Вона вважає природним процесом те, що "нежиттєздатна система запустила програму самознищення".

"Вони у такому виді себе знищать як держава, а ми природно переможемо, бо еволюційно готові рухатись вперед. Ми нація, яка зараз на очах у всього світу створює новий тип культури. До нас - культура завжди програвала варварству. А ми доводимо, що можна бути сильними, захищати себе і залишатись цивілізованими. Тому за нами майбутнє, а за Росією - минуле", - впевнена заступниця міністра.

Маляр також наголосив, що події в Росії наразі варто розцінювати як неминучу деградацію російської держави, що для України означає вікно можливостей.

"Чи варто нам радіти? Краще ставитись обережно і готуватись до будь-яких сценаріїв. Тому, не розслабляємось. Працюємо далі на наше зміцнення та перемогу", - підкреслила вона.

Заколот в Росії - що відомо

В ніч на 24 червня 2023 року "вагнерівці" розпочали заколот в РФ. Вони виступили проти регулярних російських військ.

Зранку їхній ватажок Євген Пригожин повідомив про взяття під контроль військових об'єктів Ростова-на-Дону. Згодом стало відомо, що найманці рушили в бік Воронежа.

Своєю чергою, зі зверненням виступив президент країни-терориста Путін, який назвав дії Пригожина "зрадою" та наказав покарати усіх заколотників.

Пригожин на це заявив, що його бойовики здаватися не планують та рушать до Москви.

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