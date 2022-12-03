Учасники Ставки обговорили, з-поміж іншого, продовження заходів щодо духовної незалежності.

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Учасники заслухали доповіді про оперативну ситуацію на фронті та протидію ворогу. Окремо проаналізували темпи відновлення пошкодженої військової техніки та забезпечення ЗСУ озброєнням і боєприпасами, йдеться на сайті прес-служби ОП.

Серед розглянутих питань – перебіг відновлення енергосистеми та заходи із забезпечення автономної роботи об’єктів критичної інфраструктури.

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Також учасники Ставки обговорили продовження заходів із забезпечення духовної незалежності України.

Крайнє засідання Ставки пройшло 30 листопада. Окремо у Зеленського пройшла нарада щодо стану енергетики і зв’язку.

Обшуки у будівлях УПЦ МП і санкції РНБО

З жовтня СБУ проводить масштабні обшуки у регіональних храмах УПЦ МП. У листопаді силовики завітали й до попів у Києво-Печерській лаврі, де священник разом з паствою співали молебень, що прославляв Росію.

На місцях спецслужба виявляє переважно заборонену пропагандистську літературу, що заперечує існування України.

1 грудня президент Володимир Зеленський доручив РНБО внести до Верховної Ради законопроект про заборону діяльності УПЦ МП, яка може бути афільована з РПЦ. Також Зеленський натякнув, що Києво-Печерську лавру у Московського патріархату можуть відібрати на користь української церкви.

2 грудня РНБО ввела санкції проти намісника Лаври, Новинського та інших священиків УПЦ МП. Під обмеження потрапили близько десяти священнослужителів Московського патріархату.

Загроза нового масованого ракетного удару по Україні

Протягом останнього тижня військові, політики та західні експерти звертають увагу на підозрілу повітряну активність бойових літаків росіян на території аеродромів "Енгельс" та "Енгельс-2".

На думку аналітиків, це може свідчити про підготовку ворога до нового масованого удару по українських містах вже найближчим часом. Українців закликають не ігнорувати повітряні тривоги.

З 10 жовтня Росія прицільно б’є по українській енергетиці. Остання атака РФ спровокувала в енергетиці блекаут: мільйони українців залишилися без світла, води, тепла і зв’язку.

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