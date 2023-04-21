Генсек НАТО повідомив, що президент України прийняв його запрошення взяти участь у липневому саміті Альянсу в липні.

Президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення взяти участь у саміті НАТО у Вільнюсі в липні.

Про це в п'ятницю, 21 квітня, повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі в форматі "Рамштайн" у Німеччині, повідомляє "Європейська правда".

"Президент Зеленський і я обговорили підготовку до майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі в липні. Я запросив його взяти участь у зустрічі, і я радий, що він прийняв запрошення та візьме участь у саміті НАТО в Вільнюсі", - сказав Столтенберг.

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Відповідаючи на слова журналістів про те, що Україна висунула умовою участі президента Зеленського у саміті конкретні кроки щодо її членства генсек Альянсу зазначив, що Україна стане членом НАТО.

"Як я сказав вчора у Києві, майбутнє України - у євроатлантичній родині. Усі союзники НАТО погодилися, що Україна стане членом НАТО. Але головний фокус зараз, звісно, на тому, як гарантувати, щоб Україна здобула перевагу (у війні, - ред.). Наша підтримка допомагає Україні рухатися до євроатлантичної інтеграції, наша допомога дозволяє їм зробити це можливим", - додав генсек.

Вступ України до НАТО - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Україна подала заявку на вступ до НАТО в прискореному порядку. Володимир Зеленський зазначив, що Україна робить свій визначальний крок, підписуючи таку заявку.

На Мюнхенській конференції з безпеки прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підтримав вступ України до НАТО. Він також наголосив, що до цього часу Київ повинен отримати гарантії безпеки й закликав завершити розробку таких гарантій до саміту НАТО в липні.

У лютому Столтенберг зазначив, що країни-члени НАТО дійшли згоди щодо того, що Україна стане членом Альянсу, "але це довгострокова перспектива", адже спершу треба перемогти у війні з Росією. Він наголосив, що зараз важливо підтримати Україну, а після закінчення війни переконатися, що Путін не зможе продовжувати нападати на сусідів.

20 квітня під час візиту Єнса Столтенберга до Києва Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна бажає затвердити гарантії безпеки на липневому саміті НАТО перед вступом в Альянс, але альтернативи членству не розглядаються.

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