Через це 26-годинне обмеження з Вільнюса буде скасовано понад 100 рейсів.

Аеропорт Вільнюса не буде приймати і відправляти рейси з 12:00 11 липня до 14:00 12 липня 2023 року через саміт НАТО, який у ці дні прийматиме столиця Литви.

Як пише Delfi з посиланням на повідомлення Міністерства комунікацій і транспорту Литви, це пов'язано з тим, що на час саміту з урахуванням вимог безпеки НАТО будуть заборонені всі польоти в повітряному просторі в радіусі 30 км від виставкового центру Litexpo.

Через це 26-годинне обмеження з Вільнюса буде скасовано понад 100 рейсів. Авіакомпанії заздалегідь проінформують пасажирів про плановані скасування рейсів.

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У повідомленні також наголошується, що 7-13 липня над територією Литви будуть введені додаткові обмеження на рух повітряних суден, а також будуть заборонені польоти невеликих літаків, повітряних куль і дронів.

Саміт НАТО в Литві 2023

Саміт НАТО в Литві організовується вперше. Це буде найбільший захід в історії країни, на якому очікуються 40-50 іноземних делегацій (до 3000 гостей) і близько 2000 представників неурядових організацій та міжнародних ЗМІ. Також на саміт запросили президента України Володимира Зеленського.

За повідомленнями ЗМІ, в НАТО на саміті у Вільнюсі хочуть знайти золоту середину щодо України – там можуть оголосити про зближення з Україною і збільшення її підтримки, але при цьому залишать вимогу проводити реформи.

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