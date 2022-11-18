Лідери держав привітали продовження зернової угоди.

Президент Володимир Зеленський запевнив президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, що Україна залишатиметься гарантом продовольчої стабільності у світі, повідомив він у Twitter.

"У телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом привітали продовження зернової угоди. Подякував за підтримку нашої ініціативи Grain From Ukraine. Запевнив, що Україна залишатиметься гарантом продовольчої стабільності. Також обговорили безпекову та енергетичну співпрацю", - заявив Зеленський.

Зернова угода - що відомо

22 липня Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем. Документами передбачено вивезення продукції з портів "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" і створення безпечних маршрутів.

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1 серпня з Одеси вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством.

29 жовтня росіяни заявили, що припиняють участь у реалізації угод "зернової ініціативи" через нібито вчинення Україною "теракту" проти кораблів Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму.

ООН, Туреччина та Україна заявили про намір продовжувати вивезення продовольства.

2 листопада РФ оголосила, що повертається до виконання зобов'язань у рамках "зернової угоди".

17 листопада стало відомо, що реалізація "зернової ініціативи" продовжена ще на 120 днів. ООН та Туреччина залишилися гарантами виконання цієї ініціативи.

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