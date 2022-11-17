Україна сподівається включити в дію "зернової угоди" ще порт у Миколаєві.

У Стамбулі домовилися про продовження роботи "зернової угоди" для експорту продовольства з трьох українських морських портів ще на 120 днів.

Як повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, гарантами виконання "зернової ініціативи" залишилися ООН і Туреччина.

Крім того, повідомив Кубраков, Україна офіційно звернулася до партнерів в рамках ініціативи з пропозицією продовжити її щонайменше на рік та долучити до неї порт Миколаїв."Очікуємо на їх відповідь", – уточнив міністр.

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Кубраков наголосив на важливості забезпечення ефективної роботи спільного координаційного Центру, тож українська сторона внесла свої пропозиції щодо вирішення наявних проблем.

"Ми маємо використовувати весь наявний експортний потенціал наших портів щоб світ швидко отримував необхідні обсяги продовольства", – зазначив міністр.

Експорт українського зерна

22 липня Україна і Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції. Документами передбачено вивезення продукції з портів "Чорноморськ", "Одеса" і "Південний" і створення безпечних маршрутів.

1 серпня з Одеси вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством.

29 жовтня росіяни заявили, що припиняють участь у реалізації угод "зернової ініціативи" через нібито вчинення Україною "теракту" проти кораблів Чорноморського флоту РФ в окупованому Криму.

218 суден фактично були заблоковані на своїх поточних позиціях.

ООН, Туреччина та Україна заявили про намір продовжувати експорт продовольства та погодили рух 14 суден з українським зерном у Чорному морі. В ООН підкреслили, що Чорноморська зернова ініціатива залишається в силі, навіть попри заяви Російської Федерації про вихід з угоди.

2 листопада РФ оголосила, що повертається до виконання зобов'язань в рамках "зернової угоди".

14 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Україна може розширити зерновий коридор.

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