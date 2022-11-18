За словами Ердогана робочі групи зроблять необхідні технічні, правові та комерційні оцінки, щоб якомога швидше "досягти спільних цілей" з РФ у створенні турецького газового хаба.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у телефонній розмові з президентом країни-агресора Володимиром Путіним обговорив пропозицію РФ створити хаб природного газу в Туреччині.

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на канцелярію турецького президента, зазначивши при цьому, що за словами Ердогана робочі групи зроблять необхідні технічні, правові та комерційні оцінки, щоб якомога швидше "досягти спільних цілей".

Крім того, Ердоган обговорив з агресором продовження роботи зернового коридору і необхідність дипломатичних переговорів між Києвом і Москвою.

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Ердоган заявив, що затягування війни між РФ і Україною підвищує ризики, тому важливо відновлення дипломатичних переговорів.

Він також зазначив, що контакти керівників російської та американської розвідок у Туреччині відіграють ключову роль у запобіганні неконтрольованої ескалації.

У чому пастка для Путіна:

Як повідомляв Forbes, ідея зробити з Туреччини газовий хаб, може виявитися пасткою для Путіна.

"Незрозуміло, чи зможе "Газпром" здійснити проект технічно. У Росії тільки два відносно сучасних трубоукладача — "академік Черський" і баржа "Фортуна", а глибини в Чорному морі набагато більші, ніж в Балтійському... Політично такий проект можливий тільки при врегулюванні з Україною, але тоді простіше і швидше буде розблокувати транзит через Польщу по газопроводу "Ямал—Європа", - йдеться в матеріалі.

"По-перше, проектування і будівництво будь-якого нового великого підводного трубопроводу зайняло б роки, - пояснює Forbes старший аналітик "БКС світ інвестицій" Рональд Сміт. - По-друге, для подальшого продажу цього газу в Європу, ймовірно, знадобиться політичний прорив. А в цьому випадку існує безліч експортних потужностей через Україну і газопровід "Ямал — Європа", також можна відремонтувати лінії "Північного потоку".

Як йдеться в матеріалі, проект розширення підконтрольного Росії та Туреччині транзиту в Європу виглядає в гіршому випадку мертвонародженим, в кращому — непотрібним, але так чи інакше обійдеться "Газпрому" в мільярди доларів.

"Очевидно, просто переконфігурувати потоки всередині ЄС не вийде, оскільки великих газотранспортних перемичок між Північно-Західною і Південною Європою просто немає", - заявив головний директор з енергетичного напрямку Інституту енергетики та фінансів Олексій Громов.

Експерт сумнівається в доцільності цього проекту, враховуючи рішучість країн ЄС відмовитися від російського газу найближчим часом. "За фактом російський газ гостро необхідний країнам ЄС в найближчі два-три роки, а потім потреба в ньому почне різко слабшати, - зазначає експерт. - Так, Європа дорого заплатить за свою відмову від російського газу, але ми поки не бачимо готовності ЄС йти на будь-які компроміси з Росією в питаннях свого енергопостачання".

Газова пропозиція Путіна:

13 жовтня 2022 року президент Туреччини зустрівся з Путіним у Казахстані, де вони обговорили низку питань, зокрема щодо транзиту російського газу.

Росія хоче експортувати через Туреччину більше газу, зробивши з неї новий газовий "хаб", щоб зберегти свій енергетичний вплив на Європу.

За словами Путіна, Туреччина пропонує найнадійніший маршрут для доставки газу в Європейський союз, а пропонована платформа нібито дозволить встановлювати ціни без політики. Глава Кремля сказав Ердогану, що хаб буде "майданчиком не тільки для поставок, але і для визначення ціни, тому що це дуже важливе питання".

Відносини Росії з Туреччиною:

Відносини з Туреччиною, членом НАТО, життєво важливі для Росії в той час, коли Захід обрушив на неї хвилю економічних санкцій, від яких Анкара утримується. Разом з тим, Туреччина відкинула дії Росії щодо спроби анексії чотирьох українських областей як серйозне порушення міжнародного права.

Ердоган прагне виступити посередником між Москвою і Києвом і домігся прориву в липні, коли разом з ООН уклав зернову угоду, що дозволяє відновити Комерційний експорт українського зерна з чорноморських портів, які Росія блокувала.

Російські офіційні особи заявили, що готові вислухати пропозиції Туреччини про проведення мирних переговорів за участю Росії та Заходу.

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