Жорстка посадка в Женеві. Чи вдалося Байдену приборкати Путіна

Джо Байден – п’ятий з американських президентів, який намагається налагодити стосунки з Володимиром Путіним. До цього за минулі 21 рік вгамувати хазяїна Кремля намагалися Білл Клінтон, Джордж Буш-молодший, Барак Обама й Дональд Трамп. У нинішніх перемовин те саме завдання - утримати путінський режим хоч в якихось рамках.

Особиста зустріч Байдена і Путіна в Женеві - великою мірою результат шантажу. Навесні Путін масовано стягнув російські війська до українських кордонів та в окупований Крим. Байден, намагаючись уникнути широкомасштабної війни, подзвонив Путіну, запропонувавши розмову віч-на-віч.

Врешті, нейтральна Швейцарія виявила готовність зустрічати лідера демократичного світу і вождя верхньої вольти з ракетами, як іронічно називали колись радянський режим. В бібліотеці в історичному маєтку Ла Гранж, де майже 40 років тому зустрічалися Михайло Горбачов і Рональд Рейган, між кріслами для президентів символічно ставлять глобус. Закритий центр Женеви, тисячі правоохоронців та армійців, й тисячі журналістів, які фіксують кожну деталь. ТСН.Тиждень серед них.

Шоу розпочинається. Володимир Путін прибуває на віллу першим. Очевидно, через звичку російського президента постійно спізнюватися, американський президент люб’язно погодився приїхати на місце зустрічі другим. Джо Байден прибуває рівно за 12 хвилин після Володимира Путіна.

«Тепер на обох лідерів чекає п‘ять годин переговорів. Вони точно будуть непростими. За свідченнями російського президента, відносини США та Росії опустилися до критичної точки», - каже спеціальна кореспондентка ТСН.Тижня Наталка Фібріг.

На ґанку – напутні слова від президента Швейцарії. Він бажає Путіну - будь здоров.

«З цього моменту кожен жест будуть тлумачити фахівці з мови тіла. Байден обертається до Путіна, протягує руку, робить крок назустріч і залишається стояти на місці, чекає, коли Путін підійде сам. І потім, начебто він господар становища, жестом запрошує всередину… До президентів допущена дуже обмежена кількість журналістів. Серед російського та американського пулів зчиняється ґвалт. Особливо, коли охорона російського президента береться розштовхувати пресу, американські журналісти в присутності президентів вголос протестують», - розповідає деталі того, що відбувалось за лаштунками зустрічі в Женеві кореспондентка ТСН.Тижня Наталія Фібріг.

Путін дякує Байдену за ініціативу зустрітися, Байден відповідає, що завжди краще говорити особисто. Обидвоє мало дивляться один на одного, утім подарунків привезли.

Путін приготував Байдену письмовий набір, розписаний під хохлому, а Байден привіз Путіну зроблені на замовлення окуляри-авіатори та кришталеву статуетку бізона. Коли двері бібліотеки зачиняться, віч-на-віч президенти не говоритимуть. На боці американського президента залишається Держсекретар США Ентоні Блінкен, біля Путіна, відповідно, – Сергій Лавров. Розмова у вузькому колі триватиме півтори години.

…Майже на годину раніше, аніж того очікували, до входу вілли під’їжджає лімузин американського лідера. Джо Байден виходить і схвально підіймає в бік журналістів великий палець. Саміт Росія-США завершено. Байден їде і залишає майданчик Путіну. Потім це рішення стане предметом критики республіканців. Ті твердять: Путіну дали можливість вести пропаганду і нікому було назвати його слова брехнею.

За спостереженням ТСН.Тижня, Путін спілкувався із пресою майже годину, очевидно задоволений собою – він отримав від американців зустріч на рівних і тепер козиряв власною важливістю перед внутрішнім електоратом.

«Переговори з Байденом ніяк не змінили риторику кремлівського господаря. Він і далі переконаний, що відповідальність за погіршення взаємин з США - на американцях», - розповідає кореспондентка ТСН.Тижня Наталія Фібріг.

Путін навіть не соромиться зробити знущальну заяву про Олексія Навального, мовляв, той свідомо покинув Росію і сам наразився на затримання. В цей час соратники Навального постять фотографії, як той «свідомо» залишає Росію - в комі після отруєння російським «Новачком».

Однаково зневажливо говорить Путін і про Україну, закидає Києву невиконання Мінська і все ще думає, що має право ставити хрест на вступі України до НАТО.

«Що стосується України і НАТО, цієї теми торкались мазком. Тут навіть обговорювати немає чого, - заявив Путін на прес-конференції в Женеві. – У нас зобов'язання тільки одне - сприяти реалізації Мінських угод. Якщо українська сторона готова до цього, ми підемо цим шляхом, поза всяким сумнівом».

Про Україну говорив на своїй прес-конференції і Джо Байден. Американський лідер нагадав росіянину, що США стоятимуть на захисті українських суверенітету й територіальної цілісності.

«Я підтвердив Путіну незламну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Ми продовжуємо докладати зусиль у дипломатії щодо Мінських угод», - заявив він.

Байден теж назве зустріч конструктивною. Він хотів і окреслив Путіну своє бачення «червоних ліній» та розмір реакції на їх порушення. У Женеві господар Білого Дому говорив з Путіним не тільки від імені Сполучених Штатів, а як лідер вільного світу – після цілого європейського турне, саміту Великої сімки і НАТО, президент США привіз у Швейцарію об’єднану позицію Штатів, ЄС і найбільших світових гравців.

«Я зробив те, заради чого приїхав. Я визначив сфери, де наші країни можуть зробити кроки заради наших загальних інтересів і на благо всьому світові. По-друге, я сказав прямо, що США реагуватимуть на дії, які шкодять життєвим інтересам нас і наших союзників. І, по-третє, я чітко виклав наші пріоритети і наші цінності», - розповів Джо Байден.

Така собі контрольована ворожість. Утім, сама лише прес-конференція і жорсткий тон американських журналістів дає президенту Байдену зрозуміти, який тиск на нього чекає вдома. У США його критикуватимуть за рукостискання із Путіним, дорікатимуть наївністю і обурюватимуться зняттям санкцій і «зеленому світлу» для газогону «Північний потік-2», на що Байден пішов на догоду німцям.

У Женеві преса вигукує питання з місця: «Чому ви такий впевнений, що Путін змінить свою поведінку?».

«Я не впевнений, що він змінить свою поведінку. Де з біса ви це взяли? Я таке казав? Я сказав: його позиція зміниться, якщо решта світу відреагує. І це понизить його позиції на світовій арені. Я ні в чому не впевнений, я просто констатую факти», - відповів на це американський президент.

«Ви нічого не зрозуміли», - врешті скаже Байден журналістці, а за пару годин уже вибачатиметься за свою поведінку.

Та результатів зустрічі справді мало. Це спільна заява президентів в дусі вісімдесятих: що переможців у ядерній війні бути не може. Спроба запустити міжвідомчі консультації про контроль озброєння та кібербезпеку. І повернення до роботи послів у Москві й Вашингтоні, що могло статися і раніше, та, певно, цей крок притримали до Женеви заради хоча б якоїсь конкретики.

Таким чином, перезавантаження не сталося. Рандеву президентів США та Росії біля напрочуд чистих вод Женевського озера не змили осад з російсько-американських взаємин. І для України новий день не приніс змін. Обидві сторони зберегли статус-кво. Путін хоче контролювати пострадянський простір, а США залишаються на захисті української незалежності. Для Києва ситуація така, як і до зустрічі.

Щоправда, умовний випробовувальний термін в кілька місяців, який Байден відвів Кремлю, можуть дати тимчасову розрядку і на російсько-українському кордоні. Україна може це використати для ретельної підготовки візиту президента Зеленського до Білого Дому наприкінці липня. Після женевської зустрічі заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд одразу зателефонувала в Київ. Це ТСН.Тижню підтвердив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба: «Вікторія Нуланд підкреслила непохитну відданість США принципу «жодних домовленостей про Україну без України» на переговорах з Росією та будь-якими іншими країнами».

Вона сказала важливі слова й про те, що команда Джо Байдена «не відступить від домовленостей». Мовляв, головна мета - мир і деокупації територій. Щодо подій НАТО і ПДЧ, то в США є розуміння - РФ буде заперечувати, але «ми знаємо, що пройдемо цей шлях».

Тим часом Держсекретар США Ентоні Блінкен уже наступного тижня проведе консультації в Берліні. Ангела Меркель прийматиме його в середу, просто в переддень саміту ЄС, на якому, зокрема, обговорюватимуть стратегію взаємин Євросоюзу з Росією.

Американська дипломатія в колі союзників після доби Трампа таки повертається. Це точно зручніше для Брюсселя. А от однозначні висновки для України робити поки зарано. Бо добудова Північного потоку - надто глибокий кіготь Путіна в тілі Європи, який дуже стимулює її до поступок Росії.

Наталка Фібріг

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