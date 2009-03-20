ПР підозрює що золотовалютний запас Україна розмістила у банку-банкруту

Верховна Рада України направила запит до голови СБУ стосовно розміщення золотовалютного запасу України в одному із банків США

Верховна Рада України направила запит до голови СБУ стосовно розміщення золотовалютного запасу України в одному із банків США. Як передає кореспондент УНІАН, даний запит члена фракції Партії регіонів Григорія СМІТЮХА був оприлюднений сьогодні на засіданні парламенту. Народний депутат просить голову СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА перевірити інформацію щодо розміщення золотовалютного запасу України у банку-банкруті «Леман Бразерс».

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