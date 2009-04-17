Шахраї під виглядом створення філії ВНЗ заволоділи майже 600 тис. грн. громадян

14:05, 17 квітня 2009
Право
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Пропонували працевлаштування

Співробітники Вінницького УБОЗ затримали чотирьох місцевих мешканців, які під виглядом відкриття у Вінниці філії Київської національної академії міжнародної економіки, підприємництва та права шахрайським шляхом заволоділи майже 600 тис. грн. громадян.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України, ці особи, підробивши документи та печатки вишу, пропонували громадянам працевлаштування та навчання у майбутньому ”закладі”. При цьому за можливість посісти ту чи іншу посаду вони просили від 2 до 4 тис. дол., а за вступ на навчання - від 500 у. о.

Наразі стосовно махінаторів прокуратурою Вінниці порушено кримінальну справу за ч.3 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу.

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