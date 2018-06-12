ЯКЩО ЧЕРНОВЕЦЬКОГО НЕ ПРИБЕРУТЬ ЗАКОННИМ ШЛЯХОМ, ЙОГО З КИЇВРАДИ ВИНЕСЕ НАТОВП

Київгаз погрожує залишити киян без гарячої води. У Київенерго знову лякають закінченням запасів мазуту. Черновецький продовжує продукувати нові ініціативи, організує Ради старійшин з почесних киян під своїм керівництвом і запроваджує платні екскурсії по Київраді . А чого йому хвилюватися – Конституційний суд на його боці, повноваження мера по суті продовжено ще на три роки.

Цю тему ми порушили в інтерв’ю з директором аналітично-дослідницького центру “Інститут міста” Олександром Сергієнком.

ЧИ НАВАЖИТЬСЯ ПРЕЗИДЕНТ НА ЯКИЙСЬ КРОК “НАЗУСТРІЧ ЛЮДЯМ”?

Олександре Івановичу, нещодавно Конституційний суд оприлюднив рішення, вигідне Черновецькому: міські голови, обрані на позачергових виборах, набувають повноважень на чотирирічний термін...

Не будемо обговорювати рішення Конституційного суду. Хоча КС уже радував нас багатьма цікавими рішеннями: про те, що Кучма не був двічі Президентом або що 2004 плюс 5 буде 2010 (ідеться про президентські вибори).

Мабуть, і мер приклав руку до такого рішення Конституційного суду. Переважну більшість киян воно роздратувало.

Терпіти беззаконня, факти корупції, наведені у звіті комісії, коли замість тендерів бюджетні кошти йшли кудись наліво, – уже неможливо. Цим має зайнятися прокуратура.

Чи можливе дострокове припинення повноважень нинішнього столичного голови?

Гадаю, після президентських виборів ця епопея має скінчитися. Ми бачимо обличчя цієї влади. Останні події з Януковичем і Тимошенко показали, що політики намагаються домовитися за спинами свого народу. Ми фактично були за крок до диктатури, коли 300 олігархів, сидячи у Верховній Раді, вирішували всі питання замість народу. Це не те що ХІХ століття – це взагалі камінний вік. У цій ситуації програли всі: і Президент, і прем’єр, і лідер опозиції. Ніхто з них не набрав собі балів, вони тільки показали свою гнилу сутність.

Зараз, зрозуміло, вони не хочуть розбиратися з Черновецьким, та тільки-но закінчаться президентські вибори, це питання постане знову. Якщо його не приберуть законним шляхом, то просто зайде натовп людей у Київраду й винесе Черновецького разом із його хлопчиками й дівчатками.

Верховна Рада звернулася до Президента з пропозицією відсторонити Черновецького від виконання обов’язків голови КМДА на період діяльності ТСК з питань розслідування фактів зловживань міською владою. Ющенко все ще мовчить. Чи наважиться він на якийсь крок “назустріч людям”?

Іде певна гра. Президент намагається зберегти гарні стосунки з Черновецьким, щоб на майбутніх президентських виборах отримати певні дивіденди у вигляді голосів киян. Мені здається, однак, що цим він нищить ті мізерні відсотки довіри, які на сьогодні має.

Вони обидва – і Ющенко, і Черновецький – нехтують інтересами киян. Президент уже неодноразово показував своє ставлення до Києва. Наприклад, був відомий указ про заборону висотноповерхового будівництва в історичній частині Києва, а через кілька місяців цей указ був тихенько скасований.

Якщо усунути Черновецького з посади голови КМДА, то це принаймні може призвести до зміни команди, до більш ефективного менеджменту. Практично управління міським господарством ми не бачимо – починаючи з виконання бюджету... Розбиті шляхи, не відремонтований швидкісний трамвай, Московська площа, метро... А якщо прийде нова команда, то можна сподіватися, що ми зупинимо це комунально-економічне падіння.

КОЛИ ГОЛОВНИЙ КОЛЕКТОР ПРОРВЕ, ТО ВЕСЬ ПРАВОБЕРЕЖНИЙ КИЇВ ЗАЛЛЄ ФЕКАЛІЯМИ

Вже ні для кого не таємниця, що в критичному стані перебувають не тільки столичні підприємства, а й цілі галузі...

Я неодноразово говорив про проблеми Києва. Це і головний каналізаційний колектор, зношений на 100%. Якщо його прорве, то весь правобережний Київ буде залитий, даруйте, лайном. Аби уявити, що це таке, згадайте як торік прорвало колектор другого ступеня й затопило три озера – там усе живе загинуло.

Крім каналізаційного колектора, є Бортницька станція аерації. Там накопичено 8,5 мільйона кубометрів мулу. Це втричі більше, ніж передбачено проектними можливостями. Захищають цей мул земляні вали. А раз на 30–40 років на Дніпрі відбувається повінь, яку не може відрегулювати система ГЕС, і вона просто вимушена робити аварійні скиди води. Остання така повінь була на початку 70-х. Ось і рахуйте, скільки нам років залишилося: один, два чи три? І якщо така повінь змиє ці 8,5 млн. кубометрів мулу – це екологічна катастрофа, яка для України матиме значення Чорнобильської. Воду з Дніпра п’є половина населення України.

Тільки за офіційними даними КМДА, у Києві 515 потенційно небезпечних об’єктів.

Чому так виходить – усі на найвищому рівні знають про київські біди, про корупційні схеми та оборудки, про потенційні техногенні катастрофи. Але жодних дій для усунення такої влади в місті ніхто не робить. Не можуть нічого вдіяти чи не хочуть?

Не хочуть. Кожен живе за старою радянською психологією – мовляв, якось воно минеться. Попереду вибори... Іде аморальна гра з боку і уряду, і Президента.

Механізми зняття Черновецького є, вони відомі. Стаття 118 Конституції чітко обумовлює: достатньо подання Кабінету Міністрів Президентові, аби Президент своїм указом зняв главу місцевої держадміністрації. Усе, що каже Оніщук – мовляв, нема такої процедури, – вибачте, це позиція не юриста, а політика. Тому що закон слід трактувати не лише за його буквою, а й за його духом. Якщо написано в Конституції, що Президент звільняє і призначає голів місцевих державних адміністрацій, то що ще треба? Президент може зняти Черновецького, а Верховна Рада зобов’язана оголосити нові вибори міського голови, тому що за роз’ясненням Конституційного суду від 2004 року головою КМДА може бути призначено лише особу, обрану київським міським головою.

Ця процедура існує. Щоб зняти Черновецького, не треба вносити в закони жодних змін. Єдине, треба повернутися до нормальної системи виборів у два тури, яка існувала споконвіків.

КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА НАЖИВАЮТЬСЯ НА СВОЇХ ВЛАСНИКАХ

Днями Київгаз попередив столичних мешканців, що вони можуть залишитися влітку без гарячої води. Причина – 590 мільйонів гривень боргу Київенерго перед Газом України. Але у квітні Київ узяв більш як мільярд гривень кредиту на відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію Київенерго. Чому тоді підприємство не може розрахуватися з Київгазом, куди поділися кошти?

Кредит узяли на суму 1,2 мільярда за умови, що 924 мільйони будуть перераховані до Київенерго й далі транзитом – Нафтогазу України. Простежити точно, куди і як пішли ці гроші – неможливо. Наприклад, на сайті КМДА ви зараз не знайдете, які тарифи в Києві, не знайдете програму соціально-економічного розвитку на 2009 рік. Адміністрація нехтує своїми обов’язками звітувати перед киянами про те, що вона робить і збирається робити.

За останніми повідомленнями, левову частку кредиту, який було взято спеціально для розрахунків за газ, таки перерахували.

Кияни справно платять за спожиту енергію – 95–100% щомісячно. Але столичний бюджет не дає коштів бюджетним організаціям, що мають розраховуватися за комунальні послуги, і не покриває свою частину тарифу в собівартості, яку має покривати. Знову – неефективний менеджмент...

Як гадаєте – Київгаз наважиться піти на такий крок і відключить гарячу воду киянам?

З обох боків постійно звучать спекуляції – і з боку міської влади, і з боку Нафтогазу, і Газу України. Ми взимку бачили, як Черновецький казав, що Київ не відключать від тепла, а Київенерго постійно знижувало тиск. Це викручування рук одне одному. Як кажуть, пани б’ються, а в холопів чуби тріщать.

Зараз не зима. Київгаз може спокійно прикрити весь газ і залишити, в тому числі лікарні та інші установи, які мають стратегічне значення, без цього виду енергії. Я не можу сходу сказати, чим це може гикнутися Києву й державі загалом. Тут я вбачаю певну боротьбу за голоси електорату. Зараз бачимо тиск з боку уряду на Черновецького через прикручування газових вентилів, а киян роблять заложниками цієї ситуації.

Київенерго минулого тижня заявило, що в столиці забракло мазуту, і киян знову лякають знеструмленням...

Це, знову ж таки, проблема неправильного менеджменту. У 90-і роки завжди на зиму робили запаси мазуту – сотні тисяч тонн, і будь-яке зниження тиску газу не впливало на ситуацію так критично. Зараз цей стратегічний запас чомусь перейшов у інші руки, і практика запасатися мазутом була просто скасована.

Щоб розібратися з мазутом, треба спочатку розібратися зі структурою Київенерго, його управлінням і питаннями власності.

Діяльність Київенерго взагалі викликає дуже багато запитань. Підприємство входить у холдинг, куди так само входять Київгаз, Київводоканал і ще якісь дві кіпрські компанії, які нічого не виробляють – ні води, ні тепла – не забезпечують каналізацію, але беруть участь в управлінні й розподілі прибутків.

У мене завжди виникало питання, чому комунальні підприємства, створені за гроші киян і покликані забезпечувати киян комунальними послугами, мають наживатися на них? Уявіть, що ви побудували котельню у своєму будинку й найняли кочегара. А кочегар узяв і поставив рентабельність своєї роботи 12%. Мало того, що він зарплату отримує, так він ще хоче отримувати прибуток з обороту 12%. Де це бачено, щоб комунальні підприємства працювали з прибутком, замість того, щоб працювати з нульовою рентабельністю? Ситуація, з точки зору нормальної логіки, безглузда. Київські комунальні підприємства наживаються на своїх власниках.

ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ НЕ МОЖЕ ЗАЙМАТИСЯ МЕНЕДЖМЕНТОМ – ЛИШЕ ПІАРОМ

Як вам подобається остання ініціатива Черновецького – зробити кожні вихідні в Київраді Днем відкритих дверей? Усе для улюблених киян, але за окрему плату, звичайно...

Якщо не вмієш нічого іншого робити, то треба працювати клоуном і розважати публіку. Черновецький не може займатися менеджментом, проте в нього гарна команда піарників, яка щодня видумує нові розваги.

А чи не станеться так, що ця команда піарників проведе Черновецького й на наступних виборах?

Звичайно, у нашому житті може бути все. Але стара східна мудрість каже: не можна нескінченно довго обманювати всіх людей. Можна один раз обманути всіх або багато разів обманювати одного.

Усе-таки я вірю в мудрість киян і українського народу.