Столиці знову забракло мазуту: Київенерго лякає знеструмленням

АК «Київенерго» зупинила роботу одного з двох працюючих блоків ТЕЦ-5 потужністю 250 МВт через критичну ситуацію, яка склалася із закупівлею топкового мазуту на теплоелектроцентралях компанії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, станом на 10 червня загальний залишок мазуту на ТЕЦ-5 становив 13 558 т. З урахуванням добової витрати цього палива в разі роботи на існуючому складі устаткування близько 1 500 т залишок мазуту забезпечить роботу ТЕЦ упродовж 7 діб.

«Зупинка одного блоку ТЕЦ-5 дасть змогу заощадити пальне і виграти трохи час для вирішення питання щодо постачань мазуту або відновлення газопостачання. Поки що це жодним чином не позначиться на споживачах. Але в разі невирішення питання з постачаннями пального в найкоротші терміни, зупинка останнього блоку ТЕЦ-5 призведе до надзвичайних наслідків з можливим розвалом київського енерговузла і знеструмленням великої кількості споживачів», - цитує прес-служба голову правління АК «Київенерго» Едуарда СОКОЛОВСЬКОГО.

У прес-службі відзначили, що починаючи з квітня цього року, у зв`язку з відправкою значних обсягів мазуту для реалізації на зовнішньому ринку, постачальники «Лукойл-Україна», «ТНК-ВР «Коммерс» і ЗАТ «Укртатнафта», з якими «Київенерго» має прямі договори, підвищують ціну топкового мазуту.

«2300 грн. – це гранична вартість мазуту, який може використовувати «Київенерго». За вищих показників виробництво електроенергії стає збитковим. Сьогодні ціна однієї тонни мазуту становить 3600 грн. Порівняно з січнем зростання становило більш як 50%. Закупівля компанією мазуту за такими цінами призведе до збільшення збитків, а також поставить під загрозу здійснення безперебійного енергозабезпечення міста», - відзначає Е.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Керівництво «Київенерго» офіційно звернулося до міністра палива й енергетики України Юрія ПРОДАНА з проханням сприяти законодавчому закріпленню обсягу топкового мазуту, який українські нафтопереробні заводи повинні щомісячно направляти для реалізації на внутрішньому ринку.

За даними компанії, з січня 2009 року газопостачальні організації примусово скоротили постачання природного газу на теплоелектроцентралі АК «Київенерго». Природний газ в мінімальних обсягах використовується виключно для вироблення теплової енергії в гарячому водопостачанні споживачів міста. Лімітів газу для «Київенерго» не виділено. Згідно з наказом Міністерства палива й енергетики України від 3 січня 2009 року №3 «Про заміщення на електростанціях природного газу топковим мазутом», АК «Київенерго» уклала договори з ПП «Лукойл-Україна», ТОВ «ТНК-ВР «Коммерс» і ЗАТ ТФПНК «Укртатнафта» і станом на 31 березня 2009 року придбала 176,304 тис. тонн топкового мазуту.

Як повідомляв УНІАН, АК «Київенерго» оголосила ряд торгів з відбору постачальників топкового мазуту марки М-100 сумарним обсягом 350 тис. тонн.

Зокрема, 29-30 червня компанія планує провести п`ять тендерів, на яких визначить постачальника мазуту на період з серпня по грудень із щомісячним обсягом постачання 70 тис. тонн.

Довідка УНІАН. АЕК «Київенерго» (Київ) є найбільшим виробником теплової енергії і електроенергії в Україні. Компанія повністю забезпечує потреби Києва в електричній і на 70% – в тепловій енергії.