Черновецький запросить до себе у гості киян - вхід платний

Столичну мерію планують відкрити у вихідні для відвідування всіх бажаючих киян та гостей столиці. Розмір плати за вхід зараз визначають.

Про це пише газета «Сегодня» (№125 к (3258)) з посиланням на радника мера столиці Ігоря ДОБРУЦЬКОГО.

За його словами, незабаром кожні вихідні в будівлі мерії на Хрещатику, 36 буде День відкритих дверей. За певну плату кияни зможуть побувати на першому та оглянути частину другого поверху міської держадміністрації. Передбачається, що відвідувачі зможуть подивитися вивішені в холі картини і фотографії, оглянути експонати в музеї подарунків меру і поїсти в буфеті. Разом з тим, інші поверхи будівлі будуть закриті, тобто навідатися в кабінет до градоначальника або ж його заступників можливості не буде.

«Відвідувачів пускатимемо вже дуже скоро, але спершу зробимо невеликий ремонт. З першого поверху приберемо тумби, перед входом в колонний зал поставимо мольберти», - зазначив І.ДОБРУЦЬКИЙ.

Він поінформував, що киянам запропонують ознайомитися, зокрема, з роботами учасників фотоконкурсу «Київ очима киян». Крім того, в адміністрації планують виставити полотна відомих художників, цю експозицію оновлюватимуть кожні три місяці. Чи будуть в мерії виставлятися роботи столичного голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, поки не відомо.

Також видання нагадує, що два роки тому мер зобов`язав усіх підлеглих здавати в музей подарунків, відкритий в КМДА, отримані ними подарунки, які коштують дорожче 100 грн.

Як повідомила виданню екскурсовод Яніна ПУЧКОВА, зараз в музеї понад 400 експонатів, серед яких є й унікальні.

“Наприклад, статуетка Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, яку батьку презентував син Степан. Вона коштує, як хороший лімузин, деякі деталі, наприклад, краватка, рамочка з фотографією дружини і фігурки дітей мера виконані із золота», - зазначила вона.

Окрім статуетки, в музеї можна побачити ляльок, картини, годинник, холодну зброю, навіть набір для суші і кулькову ручку у вигляді космонавта. Останню столичному градоначальнику подарували українські космонавти, інформує газета.