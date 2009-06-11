ВР пропонує Ющенку відсторонити Черновецького - постанова

Верховна Рада України звернулася до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з пропозицією відсторонити Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від виконання обов’язків голови Київської міської державної адміністрації на період діяльності Тимчасової слідчої комісії ВР з розслідування обставин порушення Конституції та законів України, прийняття протиправних рішень посадовими особами Київради та її виконавчого органу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в ухваленій сьогодні постанові «Про звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин порушення Конституції України та законів України, прийняття протиправних рішень посадовими особами Київської міської ради та її виконавчого органу».

Постанову підтримали 228 з 427 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Не голосувала у повному складі фракція Блоку Литвина. Із фракції Партії регіонів «за» проголосував один народний депутат.

Фракції БЮТ і КПУ проголосували у повному складі, а з фракції НУ-НС постанову підтримали 47 народних депутатів.