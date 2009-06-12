Литвин: Ющенко Черновецького не віддасть

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН називає сьогоднішнє рішення Верховної Ради щодо голови Київської міської державної адміністрації Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО “випусканням пари”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі Національної радіокомпанії України.

За словами спікера, звернення ВР до Президента про відсторонення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО не матиме ніяких результатів. При цьому він нагадав, що на День Києва Президент України Віктор ЮЩЕНКО “рясно нагородив київських чиновників”, тому, на його думку, “це рішення парламенту не буде виконано”.

На переконання В.ЛИТВИНА, сьогоднішнє рішення парламенту “це все випускання пари, демонстрація своєї принциповості, яка нічого абсолютно не дає”.

В.ЛИТВИН зазначив, що сьогодні необхідно «всі істерики припинити». При цьому він додав, що в даній ситуації доцільно було б звернутися до киян з приводу необхідності проведення ще одних достроких виборів київської міської влади.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР ухвалила постанову про звіт ТСК з питань розслідування фактів зловживань київською владою. За її ухвалення проголосували 228 народних депутатів. Не голосувала у повному складі фракція Блоку Литвина. Із фракції Партії регіонів «за» проголосував один народний депутат.

З огляду на критичну ситуацію, яка склалася в місті Києві, ВР звертається до Президента України з пропозицією відсторонити від виконання обов`язків голови КМДА Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на період діяльності ТСК та рекомендує скасувати цілу низку його незаконних розпоряджень. Також парламент просить правоохоронні органи дати правову оцінку діям посадових осіб Київської міської ради та її виконавчого органу щодо обставин, викладених у звіті Тимчасової слідчої комісії.

Даною Постановою також передбачено, що Тимчасова комісія продовжує свою роботу і повинна подати наступний звіт до 19 листопада 2009 року.