Завтра у Києві можуть відключити гарячу воду на все літо

Відкрите акціонерне товариство «Київгаз» попереджає, що кияни можуть влітку залишитись без гарячої води.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні “Київгазу”.

На підприємстві зазначають, що причиною цього є 590 млн. грн. боргу АК «Київенерго» перед ДК «Газ України» за спожитий газ.

Якщо «Київенерго» не врегулює питання з поставками газу з «Газ України», то ВАТ «Київгаз» (згідно з дорученням ДК «Газ України» від 12.06.2009 р. № 234) буде вимушений розпочати процедуру обмеження газопостачання об’єктам АК «Київенерго» з 10.00 16 червня. Ця дія передбачена постановою Кабінету міністрів України № 1687 від 8 грудня 2006 р.

Як інформують в «Київгазі», з метою уникнення аварійних ситуацій та негативних наслідків підприємство звернулось до «Київенерго» з проханням вжити всіх необхідних заходів для підготовки газоспоживаючого обладнання компанії до безпечного обмеження газопостачання.