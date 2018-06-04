Примус України до братерства (хроніка подій)

Сказати, що послання Президента Росії своєму колезі Віктору Ющенку викликало величезний резонанс – майже нічого не сказати. Схоже, багато подій в історії двох країн і вже точно, в російсько-українських відносинах, супроводжуватимуться позначкою: до або після листа Медведева. Тому зараз, в перші дні, важливі всі помітні оцінки, коментарі і заяви тих, хто реально впливає на події. По обидва боки кордону. Отже, хроніка - «11 серпня і після нього...»

11 серпня

Дмитро Медведєв

8:30. На офіційному сайті Президента Росії Дмитра Медведєва з`являється текст відкритого послання Президенту України Віктору Ющенку. Президентський відеоблог поповнюється роликом на цю тему. “Занепокоєний” долею подальших російсько-українських відносин, Медведев повідомив про своє рішення почекати з відправкою російського посла до Києва, а принагідно звинуватив Ющенка в “антиросійському курсі”.

10:38. В Україні першим на послання Медведєва відгукнувся лідер опозиції Віктор Янукович. На офіційному сайті Партії регіонів з`являється коментар лідера ПР з висловленням солідарності Януковича з позицією російського глави щодо політики Ющенка.

- На жаль, за нинішньої влади надій на нормалізацію і поліпшення відносин з Росією практично немає. Тому перше, що ми зробимо, прийшовши до влади - відродимо нормальні, добросусідські, рівноправні і взаємовигідні відносини з нашим стратегічним партнером - Росією. Такі відносини, які відкриють перспективи для обох держав, – сказав Янукович.

11:00. У Міністерстві закордонних справ України заявили , що оцінку листу Медведєва дасть Ющенко.

- Оскільки лист адресований Президентові, Президент і даватиме оцінку листу і свої коментарі, - сказав в.о. міністра закордонних справ України Володимир Хандогій.

11:04. На звернення зреагували в НУ-НС - депутат Андрей Парубій . «Напередодні президентських виборів в Україні Росія прагне привести до влади в нашій державі людей, лояльних до Кремля. Інакше Росія буде вкрай жорстко поводитися щодо України, як це і було останні роки", - упевнений нардеп.

11:30. Заступник Голови Верховної Ради Микола Томенко погодився , що послання Медведєва свідчить про інтерес Росії до президентської кампанії в Україні.

12:30. Один з кандидатів у Президенти України Сергій Тігіпко, під час своєї поїздки до Севастополя на прохання журналістів коротко прокоментував заяву Медведєва, зазначивши, що вона “може зіграти на користь” Ющенка.

15:00. Ще один кандидат у Президенти України, лідер “Фронту змін” Арсеній Яценюк в ефірі радіо “Эхо Москвы” заявив, що “діючий президент України дав дуже багато приводів, для того, щоб вважати його політику антиросійською”.

17:01. Послання Медведєва прокоментував головний комуніст країни . У своїй заяві, розміщеній на офіційному сайті КПУ, Петро Симоненко зазначив, що “претензії російської сторони щодо недружніх кроків української влади мають об`єктивний характер”.

Надвечір про звернення Медведєва дуже обережно висловився Литвин : «Звернення президента РФ до президента України вимагає з нашого боку не скоростиглих, емоційних і політично забарвлених оцінок, а серйозного аналізу щодо того, як ми збираємося далі жити і вибудовувати українсько-російські відносини, - заявив спікер ВР. - На мій погляд, саме цей лист буде використаний для мобілізації електорату різними претендентами на президентство, що в результаті загрожує розривом країни».

24:00. До кінця дня офіційна позиція Президента України Віктора Ющенка і Прем`єр-міністра Юлії Тимошенко не були оприлюднені.

12 серпня

10:22. З`явилася заява голови політради “Нашої України” Віри Ульянченко , в якій звернення Медведєва класифікувалося як “агресивна риторика”. “На жаль, молоде керівництво Росії перетворюється на заручника старих імперських комплексів, які змушують постійно вирощувати образ зовнішнього ворога і підміняти рівноправний діалог з усіма сусідніми державами мовою образ і погроз. Саме ця причина вимагає чітко розставити всі крапки над «і», - наголошувалось у заяві.

11:40. Заступник голови фракції НУ-НС Тарас Стецьків заявив , що послання Медведева йому нагадало 39-й рік і Гітлера: “Російське керівництво свідомо взяло курс на ескалацію напруженості у відносинах з Україною. Цей курс - прямий наслідок раніше прийнятої стратегії на реставрацію автократичної Російської імперії, необхідною умовою якої є відновлення панування на пострадянському просторі, в першу чергу, над Україною. Ми знаходимося зараз на етапі безпрецедентного загострення інформаційної війни проти України в глобальному масштабі. Мета такої війни полягає у формуванні з України образу ворога”, - заявив Стецьків.

14:00. У російському МЗС не залишили без уваги слова Ульянченко. Статс-секретар, заступник голови МЗС РФ Григорій Карасін закликав не драматизувати ситуацію навколо відкладеного приїзду нового посла РФ в Україну. «У цьому посланні ніякій агресії взагалі немає, там висловлена стурбованість", – сказав він.

15:00. В адміністрації Кремля також узялися коментувати заяву голови політради "Нашої України". Послання Медведєва зверненене особисто до Ющенка, а не до народу України, заявив заступник голови Адміністрації Президента Олексій Громов.

- Немає агресії і не може бути. Є спокійна зважена констатація факту до яких результатів у російсько-українських відносинах призвела політика нинішнього Президента України. Таким чином, це послання саме в його адресу, - заявив Громів. - Що стосується ставлення президента РФ, нашої країни до українського народу, українській державі - воно виняткове поважне, тепле, братське.

16:00. ВО “Свобода ” розцінило “ультиматум президента РФ Медведєва як грубе втручання у внутрішні справи України, образу української нації та інформаційну підготовку московської експансії до України напередодні президентських виборів”.

Треба зауважити, що й цього дня прем`єр-міністр Юлія Тимошенко коментарів щодо звернення Медведєва старанно уникала. Однопартійці лідера БЮТ передали , мовляв, і не чекайте: не прем’єрська справа втручатись у балачки президентів.

А коли преса намагалася не дати голові Кабміну можливості відмовчатися, посилалася на невідкладні справи, що не залишають часу на те, щоб озвучити її думку. Скажімо, коли журналісти «спіймали» Тимошенко в перерві вчорашнього засідання Кабміну, вона просто відмовилася відповідати: «Даруйте, я зараз повинна йти на продовження засідання уряду...» Юлія Володимирівна пообіцяла “обов`язково дати брифінг і відповісти на всі питання”. Але брифінг в середу так і не відбувся.

У журналістських і політичних колах почали активно мусирувати питання про те, чому ж сам Ющенко, адресат послання, не відповість Медведєву. Перший заступник голови Секретаріату Президента Олександр Шлапак припустив, що Віктор Андрійович у найближчі два дні відреагує на заяву російського колеги. І зауважив, що Президент не перериватиме своєї відпустки для того, щоб зробити заяву.

Директор Інституту глобальних стратегій, політолог Вадим Карасьов по-своєму пояснив мовчання голови української держави: «Це не заява, а лист, звернення, такий собі відео-епістолярний жанр. Тому треба готувати лист у відповідь, - вважає Карасьов. - Потрібно розглянути всі претензії, прибрати всі емоції і відповісти по суті. Служіння муз не терпить метушні. Треба думати не про те, як розпалювати дипломатичну війну і втягуватися в “дипломатію гучних слів”, а в режимі тихої дипломатії вирішувати складні проблеми російсько-українських відносин».

13 серпня

12:52. В українському МЗС висловили подив поширеним у ЗМІ трактуванням рішення Дмитра Медведєва щодо Михайла Зурабова – «відкласти направлення посла Росії до Києва», оскільки, на думку дипломатів, його поки що не можна вважати послом. У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що Президент РФ ще не підписав указ про призначення посла до Києва, отже немає ніяких гарантій, що представляти інтереси Росії до України приїде саме Зурабов.

Віктор Ющенко

15:16. На офіційному сайті Президента України Віктора Ющенка з`явився відкритий лист Президентові РФ Дмитру Медведєву .

“Шановний Дмитре Анатолійовичу. Уважно ознайомився з Вашим листом від 6 серпня 2009 року. Буду відвертий, я дуже розчарований його недружнім характером. Не можу не погодитися з тим, що у відносинах між нашими країнами є серйозні проблеми, проте дивно, що Ви повністю виключаєте відповідальність за це з боку Росії”, - зазначає український Президент.

За словами Ющенка, рішення відкласти приїзд нового російського посла до України, “безумовно, не сприятиме конструктивному розвиткові наших відносин”.

“Готовність вести діалог за столом переговорів я підтверджував протягом останнього року щонайменше тричі в своїх листах на Вашу адресу. Цей заклик залишається актуальним і сьогодні. На жаль, раніше у відповідь я одержував лише запрошення на участь у скачках на приз Президента Росії та інших багатосторонніх заходах. Сподіваюся, що цього разу Ваша реакція на нього буде конструктивною”, - написано в листі.

Станом на 17:30 13 серпня реакції Юлії Тимошенко на послання Дмитра Медведева нема. Водночас Управління по зв`язках із ЗМІ Кабміну продовжило інформаційну війну з Секретаріатом Президента. Цього разу інформприводом для публічних скарг стала... статистика: за час діяльності кабінету Тимошенко Віктор Ющенко зупинив дію 75 ухвал і розпоряджень КМУ.

Після публікації послання Ющенку а також після поширеної СП інформації про те, що лист Президента України передано його російському колезі дипломатичними каналами – через представника посольства, з`явилися дані, що Дмитро Медведєв підписав указ про призначення Михайла Зурабова послом РФ в Києві.