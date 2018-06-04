Примус України до братерства (хроніка подій)

Примус України до братерства (хроніка подій)

21:25, 13 серпня 2009
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Здається, Україна і Росія ще довго ділитимуть події на “до” або “після” листа Президента РФ...

Сказати, що послання Президента Росії своєму колезі Віктору Ющенку викликало величезний резонанс – майже нічого не сказати. Схоже, багато подій в історії двох країн і вже точно, в російсько-українських відносинах, супроводжуватимуться позначкою: до або після листа Медведева. Тому зараз, в перші дні, важливі всі помітні оцінки, коментарі і заяви тих, хто реально впливає на події. По обидва боки кордону. Отже, хроніка - «11 серпня і після нього...»

11 серпня

мєдвєдєв

 

 

Дмитро Медведєв

8:30. На офіційному сайті Президента Росії Дмитра Медведєва з`являється текст відкритого послання Президенту України Віктору Ющенку. Президентський відеоблог поповнюється роликом на цю тему. “Занепокоєний” долею подальших російсько-українських відносин, Медведев повідомив про своє рішення почекати з відправкою російського посла до Києва, а принагідно звинуватив Ющенка в “антиросійському курсі”.

10:38. В Україні першим на послання Медведєва відгукнувся лідер опозиції Віктор Янукович. На офіційному сайті Партії регіонів з`являється коментар лідера ПР з висловленням солідарності Януковича з позицією російського глави щодо політики Ющенка.

- На жаль, за нинішньої влади надій на нормалізацію і поліпшення відносин з Росією практично немає. Тому перше, що ми зробимо, прийшовши до влади - відродимо нормальні, добросусідські, рівноправні і взаємовигідні відносини з нашим стратегічним партнером - Росією. Такі відносини, які відкриють перспективи для обох держав, – сказав Янукович.

11:00. У Міністерстві закордонних справ України заявили , що оцінку листу Медведєва дасть Ющенко.

- Оскільки лист адресований Президентові, Президент і даватиме оцінку листу і свої коментарі, - сказав в.о. міністра закордонних справ України Володимир Хандогій.

11:04. На звернення зреагували в НУ-НС - депутат Андрей Парубій . «Напередодні президентських виборів в Україні Росія прагне привести до влади в нашій державі людей, лояльних до Кремля. Інакше Росія буде вкрай жорстко поводитися щодо України, як це і було останні роки", - упевнений нардеп.

11:30. Заступник Голови Верховної Ради Микола Томенко погодився , що послання Медведєва свідчить про інтерес Росії до президентської кампанії в Україні.

12:30. Один з кандидатів у Президенти України Сергій Тігіпко, під час своєї поїздки до Севастополя на прохання журналістів коротко прокоментував заяву Медведєва, зазначивши, що вона “може зіграти на користь” Ющенка.

15:00. Ще один кандидат у Президенти України, лідер “Фронту змін” Арсеній Яценюк в ефірі радіо “Эхо Москвы” заявив, що “діючий президент України дав дуже багато приводів, для того, щоб вважати його політику антиросійською”.

17:01. Послання Медведєва прокоментував головний комуніст країни . У своїй заяві, розміщеній на офіційному сайті КПУ, Петро Симоненко зазначив, що “претензії російської сторони щодо недружніх кроків української влади мають об`єктивний характер”.

Надвечір про звернення Медведєва дуже обережно висловився Литвин : «Звернення президента РФ до президента України вимагає з нашого боку не скоростиглих, емоційних і політично забарвлених оцінок, а серйозного аналізу щодо того, як ми збираємося далі жити і вибудовувати українсько-російські відносини, - заявив спікер ВР. - На мій погляд, саме цей лист буде використаний для мобілізації електорату різними претендентами на президентство, що в результаті загрожує розривом країни».

24:00. До кінця дня офіційна позиція Президента України Віктора Ющенка і Прем`єр-міністра Юлії Тимошенко не були оприлюднені.

12 серпня

10:22. З`явилася заява голови політради “Нашої України” Віри Ульянченко , в якій звернення Медведєва класифікувалося як “агресивна риторика”. “На жаль, молоде керівництво Росії перетворюється на заручника старих імперських комплексів, які змушують постійно вирощувати образ зовнішнього ворога і підміняти рівноправний діалог з усіма сусідніми державами мовою образ і погроз. Саме ця причина вимагає чітко розставити всі крапки над «і», - наголошувалось у заяві.

11:40. Заступник голови фракції НУ-НС Тарас Стецьків заявив , що послання Медведева йому нагадало 39-й рік і Гітлера: “Російське керівництво свідомо взяло курс на ескалацію напруженості у відносинах з Україною. Цей курс - прямий наслідок раніше прийнятої стратегії на реставрацію автократичної Російської імперії, необхідною умовою якої є відновлення панування на пострадянському просторі, в першу чергу, над Україною. Ми знаходимося зараз на етапі безпрецедентного загострення інформаційної війни проти України в глобальному масштабі. Мета такої війни полягає у формуванні з України образу ворога”, - заявив Стецьків.

14:00. У російському МЗС не залишили без уваги слова Ульянченко. Статс-секретар, заступник голови МЗС РФ Григорій Карасін закликав не драматизувати ситуацію навколо відкладеного приїзду нового посла РФ в Україну. «У цьому посланні ніякій агресії взагалі немає, там висловлена стурбованість", – сказав він.

15:00. В адміністрації Кремля також узялися коментувати заяву голови політради "Нашої України". Послання Медведєва зверненене особисто до Ющенка, а не до народу України, заявив заступник голови Адміністрації Президента Олексій Громов.

- Немає агресії і не може бути. Є спокійна зважена констатація факту до яких результатів у російсько-українських відносинах призвела політика нинішнього Президента України. Таким чином, це послання саме в його адресу, - заявив Громів. - Що стосується ставлення президента РФ, нашої країни до українського народу, українській державі - воно виняткове поважне, тепле, братське.

16:00. ВО “Свобода ” розцінило “ультиматум президента РФ Медведєва як грубе втручання у внутрішні справи України, образу української нації та інформаційну підготовку московської експансії до України напередодні президентських виборів”.

Треба зауважити, що й цього дня прем`єр-міністр Юлія Тимошенко коментарів щодо звернення Медведєва старанно уникала. Однопартійці лідера БЮТ передали , мовляв, і не чекайте: не прем’єрська справа втручатись у балачки президентів.

А коли преса намагалася не дати голові Кабміну можливості відмовчатися, посилалася на невідкладні справи, що не залишають часу на те, щоб озвучити її думку. Скажімо, коли журналісти «спіймали» Тимошенко в перерві вчорашнього засідання Кабміну, вона просто відмовилася відповідати: «Даруйте, я зараз повинна йти на продовження засідання уряду...» Юлія Володимирівна пообіцяла “обов`язково дати брифінг і відповісти на всі питання”. Але брифінг в середу так і не відбувся.

У журналістських і політичних колах почали активно мусирувати питання про те, чому ж сам Ющенко, адресат послання, не відповість Медведєву. Перший заступник голови Секретаріату Президента Олександр Шлапак припустив, що Віктор Андрійович у найближчі два дні відреагує на заяву російського колеги. І зауважив, що Президент не перериватиме своєї відпустки для того, щоб зробити заяву.

Директор Інституту глобальних стратегій, політолог Вадим Карасьов по-своєму пояснив мовчання голови української держави: «Це не заява, а лист, звернення, такий собі відео-епістолярний жанр. Тому треба готувати лист у відповідь, - вважає Карасьов. - Потрібно розглянути всі претензії, прибрати всі емоції і відповісти по суті. Служіння муз не терпить метушні. Треба думати не про те, як розпалювати дипломатичну війну і втягуватися в “дипломатію гучних слів”, а в режимі тихої дипломатії вирішувати складні проблеми російсько-українських відносин».

13 серпня

12:52. В українському МЗС висловили подив поширеним у ЗМІ трактуванням рішення Дмитра Медведєва щодо Михайла Зурабова – «відкласти направлення посла Росії до Києва», оскільки, на думку дипломатів, його поки що не можна вважати послом. У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що Президент РФ ще не підписав указ про призначення посла до Києва, отже немає ніяких гарантій, що представляти інтереси Росії до України приїде саме Зурабов.

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Віктор Ющенко

15:16. На офіційному сайті Президента України Віктора Ющенка з`явився відкритий лист Президентові РФ Дмитру Медведєву .

“Шановний Дмитре Анатолійовичу. Уважно ознайомився з Вашим листом від 6 серпня 2009 року. Буду відвертий, я дуже розчарований його недружнім характером. Не можу не погодитися з тим, що у відносинах між нашими країнами є серйозні проблеми, проте дивно, що Ви повністю виключаєте відповідальність за це з боку Росії”, - зазначає український Президент.

За словами Ющенка, рішення відкласти приїзд нового російського посла до України, “безумовно, не сприятиме конструктивному розвиткові наших відносин”.

“Готовність вести діалог за столом переговорів я підтверджував протягом останнього року щонайменше тричі в своїх листах на Вашу адресу. Цей заклик залишається актуальним і сьогодні. На жаль, раніше у відповідь я одержував лише запрошення на участь у скачках на приз Президента Росії та інших багатосторонніх заходах. Сподіваюся, що цього разу Ваша реакція на нього буде конструктивною”, - написано в листі.

Станом на 17:30 13 серпня реакції Юлії Тимошенко на послання Дмитра Медведева нема. Водночас Управління по зв`язках із ЗМІ Кабміну продовжило інформаційну війну з Секретаріатом Президента. Цього разу інформприводом для публічних скарг стала... статистика: за час діяльності кабінету Тимошенко Віктор Ющенко зупинив дію 75 ухвал і розпоряджень КМУ.

Після публікації послання Ющенку а також після поширеної СП інформації про те, що лист Президента України передано його російському колезі дипломатичними каналами – через представника посольства, з`явилися дані, що Дмитро Медведєв підписав указ про призначення Михайла Зурабова послом РФ в Києві.

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