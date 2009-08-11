МЗС України: оцінку листу Медведєва дасть Ющенко

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що оцінку листу Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА дасть Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на прес-конференції в.о. міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ.

«Оскільки лист адресовано Президенту, Президент і буде давати оцінку листу і свої коментарі», - сказав він.

В.ХАНДОГІЙ також зауважив, що зараз цей лист вивчається. «Цей лист зараз вивчається, реакція, оцінки, коментарі по суті цього документу будуть здійснені у свій час Президентом України», - додав він.

На запитання журналістів, чи існує точка зору Міністерства закордонних справ з приводу даного листа,В.ХАНДОГІЙ відповів: «Точка зору МЗС є, вона у свій час буде доведена».

Відповідаючи на запитання, чому, на думку В.ХАНДОГІЯ, цей лист з’явився саме зараз, дипломат сказав: «Немає в мене якихось маячків, чому саме зараз (з’явився цей лист – УНІАН)».

Як повідомляв УНІАН, Президент РФ Д.МЕДВЕДЄВ вважає політику України в роки президентства В.ЮЩЕНКА відходом від принципів дружби і партнерства з Росією. Про це йдеться у зверненні Д.МЕДВЕДЄВА до глави Української держави, текст якого розміщено на сайті Президента РФ.

"Проблеми у двосторонній співпраці, звісно, існували й раніше. Це було природно для ситуації після розпаду Радянського Союзу, коли довелося облаштовувати відносини між двома суверенними державами. Утім те, що ми спостерігаємо в роки Вашого президентства, не можна сприймати інакше, як відхід української сторони від принципів дружби і партнерства з Росією, закріплених у Договорі 1997 року", - заявив Д.МЕДВЕДЄВ у своєму зверненні.