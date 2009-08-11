У БЮТ по-своєму трактують заяву Медведєва

Заява Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА щодо українсько-російських відносин свідчить про зацікавленість Росії президентською кампанією в Україні.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО.

За його словами, для появи відповідної заяви Президента Росії є як суб’єктивні, так і об’єктивні причини.

Зокрема, до суб’єктивної причини М.ТОМЕНКО відніс той факт, що керівництво Росії не змогло вибудувати нормальні взаємини з Президентом України Віктором ЮЩЕНКО. “Тому відсутність системної взаємовигідної співпраці двох країн намагаються перекласти виключно на одну сторону – українську”, - сказав М.ТОМЕНКО. При цьому віце-спікер додав, що всі повинні бути свідомі, що два народи – український і російський - не можуть бути заручниками того, що не склалися відносини двох президентів.

До об’єктивної підстави, на думку М.ТОМЕНКА, відноситься той факт, що команда Президента РФ сформувала “список ключових тем, які для них важливі в контексті майбутньої виборчої кампанії в Україні”. “Привернення уваги саме до цих тем, про які йдеться у зверненні Президента Росії – практично заявка на зацікавлену участь в президентській виборчій кампанії”, - додав він. Віце-спікер зауважив, що саме через ці теми Росія намагається сформувати список кандидатів у президенти України, “які б сформували правильні відповіді для керівництва Кремля”.

“Але за будь-яких обставин перша, суб’єктивна причина сьогоднішніх непростих українсько-російських відносин, і друга причина зацікавленості команди Президента МЕДВЕДЄВА у виборчій президентській кампанії в Україні не сприятимуть покращенню цих відносин”, - сказав М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Президент РФ Д.МЕДВЕДЄВ вважає політику України в роки президентства В.ЮЩЕНКА відходом від принципів дружби і партнерства з Росією. Про це сказано у зверненні Д.МЕДВЕДЄВА, направленому главі Української держави, текст якого розміщений на сайті Президента РФ.

"Проблеми в двосторонній співпраці, звісно, існували й раніше. Це було природно для ситуації після розпаду Радянського Союзу, коли довелося облаштовувати відносини між двома суверенними державами. Утім те, що ми спостерігаємо в роки Вашого президентства, не можна сприймати інакше, як відхід української сторони від принципів дружби і партнерства з Росією, закріплених у Договорі 1997 року", - заявив Д.МЕДВЕДЄВ у своєму зверненні.