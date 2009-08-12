Литвин про заяву Медведєва, НАТО, ЄС і кандидатів у президенти

Звернення президента РФ Дмитра Медведєва до Віктора Ющенка буде використано різними кандидатами в президенти для мобілізації електорату, заявив Голова Верховної Ради Володимир Литвин.

"На мій погляд, саме цей лист буде використано для мобілізації електорату різними претендентами на президентство, що в підсумку може призвести до розриву країни", - наводить його слова Українська правда.

Литвин заявив, що "звернення президента РФ до президента України вимагає з нашого боку не скоростиглих, емоційних і політично забарвлених оцінок, а серйозного аналізу щодо того, як ми збираємося далі жити і вибудовувати українсько-російські відносини".

Спікер підкреслив, що українсько-російські відносини є не просто відносинами країн, міцно пов`язаних історією, сучасністю і майбутнім - "вони зачіпають інтереси світового співтовариства, як мінімум європейського".

"Треба визнати: Україна, в особі її політиків, надірвалась, добровільно взявши на себе місію стримування Росії. Це не справа і не призначення України", - зазначив Литвин.

Він також заявив про неприпустимість розкручування "маховика протистояння".

Спікер підкреслив неприпустимість того, щоб "низька договороздатність державних діячів і політиків привела відносини між нашими країнами і народами від відчуження до ворожнечі". "А така небезпека є більш ніж реальною", - зазначив спікер.

За словами Литвина, в Україні курс на отримання та утримання влади за допомогою орієнтації виключно на Захід, на членство в НАТО, формалізація відносин з Росією, дистанціювання від пострадянського простору провалився.

Однак, прогнозує спікер, такий курс "у більш жорсткій формі буде продемонстровано в ході президентської кампанії... Так само як буде розігруватися і випробуваний діаметрально протилежний підхід - вистилання дороги до сердець виборців на основі ритуальних клятв і запевнень про вічну братської дружбу українського і російського народів", - сказав він.