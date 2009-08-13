Медведєв підписав указ про призначення Посла Росії в Україну

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав указ про призначення Михайла ЗУРАБОВА Надзвичайним і Повноважним Послом РФ в Україні.

Про це РІА «Новости» повідомили в прес-службі Кремля.

Як повідомлялося, раніше, 11 серпня, Д.МЕДВЕДЄВ у своєму посланні Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ написав, що "в умовах антиросійського курсу українського керівництва мною прийняте рішення відкласти приїзд в Україну нашого нового посла. Конкретні терміни будуть визначені пізніше з урахуванням реального розвитку російсько-українських відносин".

Як також зазначив Президент РФ у своєму відеоблозі, "в нинішній ситуації... прийняте рішення не направляти в Україну нашого посла". "Він приступить до роботи пізніше. Конкретні терміни будуть визначені пізніше з урахуванням реальної динаміки двосторонніх відносин", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.