Медведєв підписав указ про призначення Посла Росії в Україну
16:54, 13 серпня 2009Політика
4065 0
Повідомляє прес-служба
|Михайло Зурабов
Про це РІА «Новости» повідомили в прес-службі Кремля.
Як повідомлялося, раніше, 11 серпня, Д.МЕДВЕДЄВ у своєму посланні Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ написав, що "в умовах антиросійського курсу українського керівництва мною прийняте рішення відкласти приїзд в Україну нашого нового посла. Конкретні терміни будуть визначені пізніше з урахуванням реального розвитку російсько-українських відносин".
Як також зазначив Президент РФ у своєму відеоблозі, "в нинішній ситуації... прийняте рішення не направляти в Україну нашого посла". "Він приступить до роботи пізніше. Конкретні терміни будуть визначені пізніше з урахуванням реальної динаміки двосторонніх відносин", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter