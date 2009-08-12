Заява Медведєва нагадала Стецьківу 39-ий рік і Гітлера

Українська влада повинна адекватно відповісти на послання Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА, заявляє заступник голови фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Тарас СТЕЦЬКІВ.

Як ідеться у його заяві, переданій агентству УНІАН, послання Д.МЕДВЕДЄВА до Президента України Віктора ЮЩЕНКА означає перехід до якісно іншої фази у російсько-українських відносинах.

“На перший погляд, - зазначає Т.СТЕЦЬКІВ, - може здатися, що це неадекватна відповідь на висилку з України двох російських дипломатів та підсвідоме бажання помститися В.ЮЩЕНКУ за 2004 рік. Ці моменти, безумовно, мають місце, однак вони – лише привід”.

Справжні причини цієї заяви, переконаний народний депутат, “лежать значно глибше, є багатоплановими і небезпечними для України”.

Російське керівництво усвідомлено взяло курс на ескалацію напруженості у відносинах з Україною, наголосив Т.СТЕЦЬКІВ. Цей курс, за його словами, - “прямий наслідок раніше прийнятої стратегії на реставрацію автократичної Російської імперії, необхідною умовою якої є відновлення панування на пострадянському просторі, в першу чергу, над Україною. Ми знаходимося зараз на етапі безпрецедентного загострення інформаційної війни проти України в глобальному масштабі. Ціль такої війни полягає у формуванні з України образу ворога”.

На його думку, “ситуація, безумовно, має і внутрішньоросійський вимір. Створення образу ворога дає можливість для теперішнього російського керівництва відволікти увагу населення від внутрішніх проблем і укріпляти власні позиції. Подібна заява покликана позиціонувати Д.МЕДВЕДЄВА як більшого російського націоналіста, ніж Володимир ПУТІН, дає йому можливість виграти конкурентну боротьбу в імперській риториці – хто краще захистить Росію від уявних ворогів”.

Базова суть послання, на переконання Т.СТЕЦЬКІВА, “полягає у неприкритій зневазі до українського суверенітету, підтвердженні наміру постійно втручатися у внутрішні справи України, а також містить (поки що приховано) ідеологічне обґрунтування ймовірного силового втручання”.

Курс України на вступ в НАТО – “це суверенне право нашої держави, Україна вибрала курс на Захід зовсім не всупереч Росії, а виходячи із власних національних інтересів. Росія як суверенна держава може мати свою позицію щодо будь-яких подій, але їй слід розуміти, що Сонце – як би їй того не хотілося - не буде крутитися навколо Кремля. Протистояти сучасним зовнішнім викликам і загрозам Україна може лише в системі колективної безпеки. Якщо ні, то альтернативою є зовсім не нейтральний статус України – в неї на це попросту не вистачить коштів, а курс на відновлення ядерного статусу. Президент Росії хоче такої перспективи? Я і десятки мільйонів українців – ні”, - заявив Т.СТЕЦЬКІВ.

Як ідеться у заяві депутата, “Д.МЕДВЕДЄВ вважає: всі прекрасно знають, що російської військової загрози для України немає і бути не може. Як у цьому контексті слід розуміти внесений в Державну Думу законопроект «Про порядок використання збройних сил РФ за межами Росії»? Там, зокрема, містяться дві підстави для військового вторгнення: відбиття нападу на російські військові бази за кордоном (читаємо «Севастополь» і згадуємо радіостанцію «Глівіце» 1939 р.) і захист російських громадян за кордоном (бачимо Південну Осетію і роздачу російських паспортів)?”.

Т.СТЕЦЬКІВ нагадав “ті місця послання, де Україна звинувачується у постійних спробах ускладнити діяльність ЧФ Росії та у військово-технічному співробітництві з Грузією (що також її суверенне право і є питанням українсько-грузинських, а не українсько-російських відносин). Чи довго доведеться шукати привід, якщо є бажання та імперська амбіція? Паралелі 1939 року приходять на думку також і в тому, що подібна риторика та істерія завжди передувала нападу Гітлера на чергову європейську країну”.

На його переконання, тактично цим посланням російське керівництво “об’явило себе учасником президентських виборів в Україні, з усім «джентльменським» набором інструментів”.

Як вважає Т.СТЕЦЬКІВ, “послання стало можливим з двох причин: тому що перед Україною сьогодні зачинили двері НАТО і ЄС, і тому що українська влада критично ослаблена внутрішньою боротьбою на взаємознищення”.

На його переконання, на це послання має бути чітка реакція Президента України як глави держави та МЗС України, має бути позиція Верховної Ради з чіткою і ясною оцінкою ситуації, можливо, апеляцією до держав – гарантів Будапештського меморандуму.

Уряд має рішуче взяти курс на зміцнення оборонознадтності України, модернізацію збройних сил, відновлення оборонно-промислового комплексу, зауважив Т.СТЕЦЬКІВ.

Обов’язковим, за його словами, у цій ситуації є правове врегулювання створення стратегічного запасу газу, перехід на виключно ринковий принцип формування ціни на газ і його транзит.

Також, заявив він, необхідно радикально поміняти інформаційну політику, вживши рішучих адміністративних заходів щодо посилення інформаційної безпеки.

Особливу увагу уряд має звернути на реалізацію соціальних та гуманітарних програм в Криму, додав Т.СТЕЦЬКІВ.

Але головна умова, без якої реалізація цих і багатьох інших заходів збереження Української держави буде неможливою, переконаний Т.СТЕЦЬКІВ, - це досягнення консенсусу всередині владної еліти.