Тимошенко не реагуватиме на заяву Медведєва

Блок Юлії Тимошенко розцінює заяву президента РФ Дмитра Медведєва як провокацію.

Про це заявив БЮТівець Ігор Гринів в ефірі 5 каналу.

Він вважає, що у цій заяві є "внутрішньо російський аспект". "Заява має на меті у річницю грузинської війни консолідувати російську націю і переформатувати образ ворога", - вважає Гринів, додавши, що ця заява "у якісь мірі є змаганням між Путіним і Медведєвим за російський електорат".

Гринів вважає, що заява Медведєва – "це вже на межі, коли пахне іншим, ніж простою дипломатією".

Відповідаючи на запитання, чому на звернення російського президента не реагує прем’єр Юлія Тимошенко, депутат зазначив: "Вона абсолютно правильно робить. Займатися цими питаннями не є завданням прем’єра".

Водночас БЮТівець вважає, що "якби президентом була Тимошенко, то Росія би не посміла таким тоном розмовляти". "Слаба влада провокує на такі заяви. Коли є сильна заява і може бути адекватна відповідь влади, то це є фактором стримування", - наводить його слова Українська правда.

На питання, чи спілкувався він з Тимошенко по цьому питання, він відповів "Навіть турбувати по такому приводу прем’єра було би некоректно, бо це теж втягування її у провокацію".

Гринів вважає, що "висловлюватися з цієї нагоди має в.о. міністра закордонних справ або президент".

Як відомо, раніше Медведєв у своєму блозі заявив, що "офіційний Київ зайняв відверто антиросійську позицію".