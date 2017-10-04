Airbus випробував систему двигунів літаючого таксі
На початку наступного року розробники планують випробувати одразу всі вісім двигунів літаючого таксі.
Авіаконцерн Airbus провів успішні випробування рухової системи літаючого таксі, перший політ якого заплановано на 2018 рік, повідомляється на сайті компанії, передає DT.ua.
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У ході випробування команда проекту перевірила роботу кожного з пропелерів, двигунів потужністю 100 кВт, всіх електричних систем, а також всього силового агрегату в цілому.
На початку наступного року розробники планують випробувати одразу всі вісім двигунів літаючого таксі, а перший тестовий політ пристрою відбудеться в кінці 2018 року.
Нагадаємо, у 2016 році французька аерокосмічна компанія представила перші зображення літаючих таксі у рамках проекту Vahana. Повідомлялося, що Airbus планує провести випробування повномасштабного прототипу до кінця 2017 року, а перший продукт випустити вже до 2020 року.