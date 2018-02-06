Флагман HTC з 6-дюймовим екраном вперше показали на відео

Гаджет HTC U12 отримав екран із діагоналлю 6 дюймів і досить тонкі рамки. Представлений він був на виставці в Тайвані, присвяченій 5G-індустрії.

У Тайвані на виставці, присвяченій 5G-індустрії, був представлений новий флагманський смартфон HTC U12. Гаджет отримав екран з діагоналлю 6 дюймів і тонкі рамки. При цьому краї екрану закруглені з боків.

Про це пише Корреспондент.net.

Передбачається, що смартфон буде випущений з процесором Snapdragon 845 з 6 ГБ оперативної пам'яті. Також передбачається, що гаджет отримає захист від вологи й пилу за стандартом IP68, а також стереодинаміки і слот для карти microSD.

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Також повідомляється, що пристрій буде оснащений модемом Qualcomm X20 LTE, який в тестах показує швидкість завантаження на рівні 800 Мбіт/с.

Раніше повідомлялося, що експерти встановили найпопулярніший у світі смартфон. Лідирував у рейтингу iPhone X.