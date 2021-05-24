Рибка на гачку. Що треба знати, щоб не стати жертвою шахрайства в інтернеті

Фішинг - англійською - риболовля. Коли риба з’їдає смачну наживку, не розуміючи, що під нею ховається гачок. А на березі сидить хитрий рибалка… Певно, кожен з нас хоч раз купував щось в інтернеті. Тут теж є свої "рибалки" і "рибки". Але кілька простих речей допоможуть не потрапити на гачок.

Вікторія продавала куртку на одному з відомих онлайн-майданчиків. "На вайбер прийшла смс – у мене хотіли купити куртку на платформі ОЛХ", - розповіла Вікторія "Грошам".

Дівчина зраділа - на її товар знайшовся покупець. Відзняла відео, відправила, щоб продемонструвати, що куртка – в ідеальному стані. Покупець запропонував зручний механізм оплати – через ОЛХ-доставку. Це коли гроші резервуються на картці покупця і переходять продавцю, коли товар отримано.

"Покупець прислала мені посилання, по якому я зайшла на сайт. Відкрилася форма, яку треба заповнити. В ній – всі дані картки. І я це заповнила без задньої думки", - розповідає Вікторія.

Дівчина не знала, як працює цей сервіс. Але вона повірила: якщо їй надійшло посилання з відомого сайту, то підстави не буде. Можна сміливо заповнювати всі графи.

"В них – номер картки, прізвище, термін дії, сівіві код, баланс картки… В жодній платіжній системі немає графи – баланс вашої картки", - розповідає "Грошам" фахівець з кібербезпеки Руслан Болгов.

Вікторія записала певну суму в графу баланс картки. І це була фатальна помилка.

"Коли ви вписуєте баланс картки – це не баланс картки. Це сума до сплати. І це не отримати, а сплатити", - каже Руслан Болгов.

Річ у тім, що цей сайт був "намальований" шахраями, і спільним з відомим інтернет-магазином в ньому був лише логотип.

Коли ж Вікторія натиснула "отримати", з її картки знялися гроші. Шахраї отримали своє. Але це був тільки початок.

"Буквально за п’ять хвилин телефонує співробітник мого банку. Питає, чи проводила я якісь операції за карткою…", - розповідає Вікторія.

Це була "друга серія". Тобто, якщо ви зрозуміли, що вас ошукали, на горизонті відразу виникає "співробітник відділу безпеки" банку. І обіцяє допомогти та врятувати.

"Він мені сказав, що я натрапила на шахраїв, і він спробує мені допомогти зберегти мої гроші. Що гроші треба "сховати", адже усі дані картки опинились у злочинців", - каже Вікторія.

Під диктовку "співробітника банку" дівчина почала "рятувати свої гроші": "Я зайшла у застосунок. Він мені почав розповідати, що потрібно створити додаткову картку. Далі він продиктував мені номер картки, на яку потрібно було переказати гроші, начебто це буде номер моєї нової картки. Я підписала. І переказала гроші – доволі велику суму, 36 тисяч гривень. Далі він мені побажав не потрапляти більше на шахраїв і ми попрощались".

Фахівець з кібербезпеки Руслан Болгов каже, що таку "геніальну схему" шахрайства в інтернеті… можна навіть купити "під ключ".

"Люди, які цю схему розробили, перепродають її тим, хто хоче швидко заробити. Дуже багато каналів, форумів закритого типу, які надають вам таку схему "під ключ"", - каже він.

Існує цілий ринок шахрайських послуг, з яких, як з пазлів, можна зібрати готову шахрайську схему: "Можуть запропонувати готові банківські картки, через які можна виводити кошти, і як це зробити. Продають дропи (дроп – це людина, яка передає свої контактні дані для випуску банківської картки). Або обнальщики – люди, які знають, що на їхній картковий рахунок прийдуть кошти, а вони залишають собі певний відсоток".

Артем Гараєв – бджоляр з Херсону. Минулого року він з товаришами знайшов на популярному сайті людину, яка продає бджіл за вигідною ціною. "Зв’язались з ним, з розмови він був дуже схожий на бджоляра, дуже розбирався у бджолах", - розповів він "Грошам".

Продавець запросив передплату – 2500 гривень. Артем попросив скан-копію паспорту продавця. Все збігалося (адже, коли заходиш в додаток "приват 24", висвітлюються дані, які є в паспорті. Чоловік переказав гроші і… продавець зник.

"Почали шукати в ОЛХ, і знайшли оголошення одного з бджолярів, який теж потрапив на цього ж шахрая. Ті ж паспортні дані. Але у того чоловіка злочинець виманив 13 тисяч гривень", - розповідає Артем.

В цьому році Артем знову зібрався купувати бджіл. Але… вирішив з’ясувати, скільки ж продавців бджіл насправді мають на руках товар.

"Перебрали близько сотні оголошень, брат зателефонував абсолютно усім, і лише двоє дійсно займаються бджолярством", - розповів він.

Завдяки пандемії, продажі через інтернет зросли у кілька разів. І тому фішинг – шахрайство за допомогою розміщення неправдивої інформації в інтернеті – переживає справжній бум.

Не все, що написано та намальовано в мережі, є правдою. Не користуйтеся посиланнями, які надсилають незнайомі вам особи. Адже від відомого сайту надійного продавця до шахрайської схеми може бути лише один клік.

Олександр Іваницький

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