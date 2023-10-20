Залишок середнього тіла змушує клітини працювати небезпечно швидко, що уподібнює їх до ракових пухлин.

Клітини у людському організмі схожі на маленькі фабрики, однак інколи вони дублюють одне одного, після чого виникають залишки. Вони ж впливають на сусідні, здорові "фабрики". Це змушує їх працювати небезпечно швидко, що уподібнює їх до ракових пухлин.

Як пише ScienceAlert, згідно з новим дослідженням, на цьому їхня схожість не закінчується. Раніше вважалось, що ці залишки клітинне сміття, але виявилось, що так званий залишок середнього тіла відіграє активнішу роль у житті клітин.

"Ми були здивовані, виявивши, що ці залишки містять генетичну інформацію, яка не просто спрямовує поділ клітини. Ймовірно, вони відіграють велику роль у тому, як клітини спілкуються одна з одною", - зазначила докторка Ахна Скоп з Університету Вісконсін-Медісон, одна з авторів наукової роботи.

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Залишок середнього тіла утворюється внаслідок поділу клітин, однак після цього він не зникає, а дрейфує і потрапляє в сусідні клітини. Ці залишки є улюбленими ласощами для деяких клітин, зокрема ракових і стовбурових. Однак після споживання залишків клітини змінюють свою поведінку - вони стають агресивнішими і швидше діляться. Як припускають вчені, залишки середнього тіла можуть сприяти тому, що клітини починають поводитися більш схоже на ракові клітини.

Згідно з дослідженням, залишки містять специфічну генетичну інформацію, пов'язану зі зростанням клітин, і навіть інструменти, необхідні для використання цієї інформації. Під час дрейфу вони активно використовують цю інформацію, ніби готуючись до виконання своєї наступної місії — впливу на інші клітини.

"Вони начебто готові до наступної роботи, маючи при собі всі необхідні інструменти, хоча самі по собі є залишковим продуктом уже завершеного процесу", — зазначає докторка Скоп.

Водночас автори наголошують, що рак - це не просто надмірно швидкий поділ клітин, а складне захворювання, яке виникає в результаті численних помилок в організмі. Хоча залишки стимулюють прискорений поділ клітин, наш організм має безліч способів регулювання і контролю клітин, які неправильно поводяться.

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