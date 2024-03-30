Завдяки такому дослідженню, вчені зможуть більш детально розібратися, звідки насправді виникають різні віруси.

Люди передають домашнім і диким тваринам більше вірусів, ніж підхоплюють від них. Про це йдеться у новому дослідженні Університетського коледжу Лондона (UCL), пише The Independent.

Дослідники коледжу провели аналіз всіх загальнодоступних послідовностей вірусних геномів, аби побачити, які віруси переходили від одного хазяїна до іншого виду хребетних, а саме тварин з хребтом та скелетом.

Відомо, що більшість інфекційних хвороб викликають віруси, які циркулюють в організмі тварин, і вже коли вони потрапляють до організму людини, можуть викликати спалахи захворювань, епідемії та пандемії, такі як лихоманка Ебола, грип або ж коронавірус.

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Експерти висловили припущення, що дивлячись на значний вплив цих захворювань на здоров'я населення, люди здебільшого розглядалися як поглиначі вірусів, а не як їх поширювачі, а щодо передачі вірусів від людини до тварини приділялося набагато менше уваги.

Проте вже у новому дослідженні вченим вдалося з'ясувати, що приблизно вдвічі більше переходів вірусу від людини до інших тварин, ніж навпаки.

Також вони виявили ще більше стрибків від тварини до тварини, в яких не було людей. Дослідники зауважили, що їхні висновки підтвердили недооцінений факт, що людські віруси часто поширюються від людини до диких та домашніх тварин.

"Ми повинні розглядати людину як один з вузлів у величезній мережі хазяїв, що нескінченно обмінюються патогенами, а не як раковину для зоонозних жуків. Вивчаючи і контролюючи передачу вірусів між тваринами і людьми в обох напрямках, ми можемо краще зрозуміти вірусну еволюцію і, сподіваємося, бути більш готовими до майбутніх спалахів і епідемій нових хвороб, а також сприяти зусиллям зі збереження природи", - наголосив Співавтор дослідження, професор Франсуа Баллу з Інституту генетики UCL.

За словами провідного автора дослідження, аспіранта Седріка Тана з Інституту генетики UCL та Інституту Френсіса Кріка, коли тварини підхоплюють людські віруси, це може завдати шкоди не лише тварині, а й створити нові проблеми для людей.

"Крім того, якщо вірус, що переноситься людиною, інфікує новий вид тварин, він може продовжувати процвітати, навіть якщо його викорінити серед людей, або навіть розвинути нові адаптації, перш ніж знову інфікувати людей. Розуміння того, як і чому віруси еволюціонують, щоб переходити до різних хазяїв на ширшому дереві життя, може допомогти нам з'ясувати, як виникають нові вірусні захворювання у людей і тварин", - додав він.

Відкриття дослідників щодо здоров'я людини - останні новини

Нещодавно вчені з'ясували, що бідність може прискорити старіння мозку. Попри те, що рівень білої речовини мозку стає нижчим з віком, життя в бідності, ймовірно, прискорює цей процес.

"Це дослідження спрямоване на те, щоб дати уявлення про шляхи, що пов'язують соціально-економічні впливи - дохід сім'ї, професійне становище та соціально-економічні траєкторії впродовж життя - з мікроструктурою мозку та когнітивними здібностями в середньому та пізньому дорослому віці", - зазначили дослідники.

Також доктор Клайв Бодді, експерт з психопатії, що працює в Університеті Англії імені Раскіна заявив, що жінок-психопатів насправді значно більше, ніж вважалося раніше. Неправильне розуміння базувалося на помилкових методах досліджень та деякій упередженості в цьому питанні самих дослідників.

"Поведінка психопатів-жінок видається досить витонченою та менш очевидною, ніж поведінка психопатів-чоловіків, і тому їх не так багато розпізнають", - пояснив він.

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