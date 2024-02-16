Надпотужні "сигнали" надсилають так звані магнетари - дуже рідкісний підвид нейтронної зірки.

Науковці підійшли до розуміння причин дивного вибуху радіохвиль з космосу, які зафіксували рентгенівські телескопи NASA у 2022 році. Нова стаття у журналі Nature пропонує пояснення швидким радіосплескам, які здатні вивільнити стільки ж енергії за долі секунди, скільки Сонце вивільняє за цілий рік.

Спалах енергії прийшов від магнетара – рідкісного типу нейтронної зірки. Цей об’єкт має надпотужне магнітне поле, у мільярди разів сильніше, ніж у звичайної нейтронної зірки. Досі вдалося відшукати лише близько 30 таких магнетарів.

Швидкий радіосплеск, описаний у статті, походить від магнітара під назвою SGR 1935+2154 – об’єкта близько 19 км у поперечнику, розташованого приблизно за 30 000 світлових років від нас. У 2020 році був зафіксований перший швидкий радіоспалах від цього магнетара. У 2022 році він повторився.

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Дослідники спостерігали за спалахом за допомогою двох телескопів NASA і описали, що відбувалося на поверхні магнетара та в його найближчому оточенні до і після спалаху. Зазначається, що швидкий радіосплеск спостерігався між двома "глюками", коли магнітар раптово почав обертатися швидше.

Магнетар зазвичай обертається приблизно 3,2 рази на секунду, обертаючись зі швидкістю понад 11 000 кілометрів на годину. Це означає, що будь-яке збільшення або зменшення його швидкості вимагає величезної кількості енергії. Дивно, але між збоями він сповільнився до початкової швидкості лише за дев’ять годин — у 100 разів швидше, ніж будь-коли раніше бачили в магнетарі.

"Зазвичай, коли трапляються збої, магнітару потрібні тижні або місяці, щоб повернутися до нормальної швидкості", — сказав співавтор дослідження Чін-Пінг Ху, астрофізик з Національного університету освіти Чанхуа в Тайвані, у заяві NASA.

Крім того, вчені виявили, що перед швидким радіоспалахом 2022 року магнетар почав випромінювати потужне рентгенівське та гамма-випромінювання.

Вчені досі точно не знають, що спровокувало швидкий радіосплеск, але вважають, що, можливо, справа у структурі магнетара. Зовнішня частина об’єкта тверда і силою тяжіння розчавлює внутрішню частину до стану так званого "надплинного матеріалу".

Автори дослідження наводять аналогію зі склянкою води, аби пояснити своє припущення про причини сплесків радіовипромінювання. Коли водиш поколу склянкою з водою, вода залишається всередині, синхронізуючись із рухом склянки. Але якщо відбудеться збій у цьому синхронному русі, тоді вода вихлюпується зі склянки назовні. Щось подібне може відбуватися і зі сплесками радіохвиль, коли магнетар змінює швидкість обертання.

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