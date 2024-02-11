Іо - супутник Юпітера, який є одним величезним вулканом, активність якого підтримують гравітаційні сили найбільшої планети нашої сонячної системи.

Космічний апарат Juno зробив нові зображення третього за величиною супутника Юпітера – Іо. На знімки потрапили приголомшливі деталі вулканічної активності на поверхні цього місяця, повідомляє Національне аерокосмічне агентство США (NASA).

Зображення з високою роздільною здатністю були зроблені минулого тижня, коли космічний корабель Juno здійснив надблизький проліт повз Іо — ближче, ніж до неї підлітав будь-який інший апарат за понад 20 останніх років.

Перед цим Juno вже підходила так близько до Іо наприкінці грудня – приблизно на 1500 км від поверхні Іо. Однак тоді проліт був над північною півкулею супутника, а тепер вдалося зняти південну частину місяця.

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Єдиний інший раз, коли космічний аппарат підходив так близько до Іо, був у 2001 році. Тоді зонд НАСА Galileo наблизився на 180 км до південного полюса Іо.

Нові зображення НАСА показують чіткі деталі вулканічної поверхні Іо, включно з подвійними активними шлейфами, які або представляють "два жерла одного гігантського вулкана, або два вулкани поруч один з одним". Останні зображення також показують ознаки лавових озер, деякі з очевидними островами.

"Поєднуючи дані цього прольоту з нашими попередніми спостереженнями, наукова команда Juno вивчає, як змінюються вулкани Іо", — сказав у заяві Скотт Болтон, головний дослідник Juno.

Інтенсивна вулканічна активність на Іо зумовлена ​​гравітаційним тяжінням Юпітера – наймасивнішої планети в нашій Сонячній системі – а також силою інших супутників планети – Європи, Ганімеда та Каллісто.

Хоча Іо розміром майже із земний Місяць, вчені кажуть, що супутник Юпітера може щодня виглядати інакше через постійні виверження на його поверхні. Проаналізувавши нові зображення, астрономи сподіваються отримати глибше розуміння того, як працюють вулкани Іо, і чи існує глобальний магматичний океан під скелястою поверхнею супутника Юпітера.

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