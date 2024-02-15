Планується, що Odysseus досягне пункту призначення 22 лютого.

На Місяць запущено американський корабель Odysseus (Одіссей), який має сісти на поверхню природнього супутника Землі. Минуло рівно півстоліття після останньої такої місії, яку здійснив космічний корабель "Аполлон".

Як повідомляє Reuters, місячний посадковий модуль, побудований х'юстонською аерокосмічною компанією Intuitive Machines, запущений рано-вранці в четвер зі штату Флорида (США). Його місія – політ на Місяць першого комерційного модуля та перша "посадка" на Місяць за понад 50 років.

"Посадковий модуль компанії Nova-C, який отримав назву Odysseus, стартував незабаром після часу ночі за східним стандартним часом (06:00 за Гринвічем) на двоступеневій ракеті Falcon 9, яку пілотувала компанія SpaceX Ілона Маска з Космічного центру НАСА Кеннеді на мисі Канаверал", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що онлайн-трансляція NASA-SpaceX показала, як величезна ракета з ревом злітає зі стартового майданчика і прямує в темне небо над атлантичним узбережжям Флориди, що супроводжується вогненним жовтим шлейфом. Приблизно через 48 хвилин після запуску було показано, як шестиногий посадковий модуль відривається від верхнього ступеня Falcon 9 на висоті близько 139 миль над Землею і прямує до Місяця.

"Відділення місячного корабля IM-1 Odysseus підтверджено", - сказав диспетчер.

За словами коментаторів вебтрансляції, через кілька хвилин місія в Х'юстоні отримала перші радіосигнали від Odysseus, коли він почав автоматичний процес включення своїх систем і орієнтації в просторі.

За даними агентства, IM-1 несе шість корисних навантажень НАСА з інструментами, які призначені для збору даних про місячне середовище напередодні запланованого НАСА повернення астронавтів на Місяць наприкінці цього десятиліття.

Запуск у четвер стався через місяць після того, як місячний модуль іншої приватної фірми, Astrobotic Technology, зазнав витікання в руховій системі на шляху до Місяця незабаром після того, як 8 січня його вивели на орбіту ракетою Vulcan United Launch Alliance (ULA). Після невдалих спроб приватних компаній Ізраїлю та Японії це був третій "комерційний провал" щодо посадки на Місяць.

"Ці невдачі продемонстрували ризики, з якими стикається НАСА, оскільки воно більшою мірою, ніж раніше, спирається на комерційний сектор для реалізації своїх цілей у сфері космічних польотів. Планується, що Odysseus досягне пункту призначення після тижневого польоту і приземлиться 22 лютого в кратері Малаперт А неподалік південного полюса Місяця", - повідомляє Reuters.

У разі успіху цей політ стане першим контрольованим спуском на місячну поверхню американського космічного корабля після останньої пілотованої місії "Аполлон" на Місяць у 1972 році та першим польотом приватної компанії.

"Це також стане першою подорожжю на поверхню Місяця в рамках місячної програми НАСА "Артеміда", оскільки США прагнуть повернути астронавтів на природний супутник Землі до того, як Китай приземлить свій власний космічний корабель з екіпажем", - сказано в повідомленні.

Минулого місяця НАСА оголосило, що відкладає намічену дату першої висадки екіпажу на Місяць Артеміди з 2025 року до кінця 2026 року, тоді як Китай заявив, що націлений на 2030 рік.

Очікується, що першими туди дістануться невеликі посадкові апарати, такі як Nova-C, з інструментами для ретельного вивчення місячного ландшафту, його ресурсів та потенційних небезпек. Odysseus зосередиться на взаємодії космічної погоди з поверхнею Місяця, радіоастрономії, технологіях точної посадки та навігації.

Місія IM-2 компанії Intuitive Machine має приземлитися на південному полюсі Місяця у 2024 році, а пізніше цього ж року відправиться місія IM-3 з кількома невеликими марсоходами.

Минулого місяця Японія стала п'ятою країною, що розмістила апарат, що спускається на Місяць, а її космічне агентство JAXA минулого місяця досягло надзвичайно точного "точкового" приземлення свого зонда SLIM. Минулого року Індія стала четвертою країною, яка здійснила висадку на Місяць після того, як того ж місяця спроба Росії зазнала невдачі.

Зазначається, що Сполучені Штати, колишній Радянський Союз та Китай — єдині країни, які здійснили успішні м'які приземлення на Місяць. У 2019 році Китай став першим у світі, здійснивши першу посадку на звороті Місяця.

Нагадаємо, 8 січня американська ракета вперше за 50 років вирушила до Місяця з посадковим апаратом NASA. Планувалося, що це стане першою посадкою американського космічного апарату на поверхню Місяця з часів місії "Аполлон" в грудні 1972 року. Місячний посадковий модуль Peregrine приватної космічної компанії Astrobotic стартував з мису Канаверал.

Згодом стало відомо, що космічний апарат не зможе дістатися запланованого пункту призначення через критичну втрату палива.

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