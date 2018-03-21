Джамала презентувала в мережі пісню "Крила" (відео)

За словами Джамали, її нова композиція про те, що кожному з нас потрібна підтримка інших людей.

Джамала випустила новий сингл "Крила". Автором музики стала сама співачка, а слів – Тетяна Милимко. Саундпродюсуванням займалася студія SEKTA (Vanek Klimenko, Stas Chornyy).

Читайте такожВагітна Джамала презентувала кліп про казкове кохання (відео)

За словами Джамали, її нова композиція про те, що кожному з нас потрібна підтримка інших людей.

"Я не люблю поняття selfmade, тому що, на мій погляд, воно неправдиве і підносить нас над іншими. Ми народжуємося в певних сім'ях, батьки направляють нас, виховують, вкладають у нас свою любов. На кожному етапі нашому житті зустрічаються люди, які нам допомагають, надихають і окриляють. Особливо це важливо в тяжкі миті, коли ти сидиш і думаєш: "Ну, чому я? Чому саме мені дістаються найважчі випробування? Чому інші люди живуть щасливо, а я самий нещасний?" У ці хвилини тобі потрібні ці крила, будь-то віра, ангел або кохана людина поруч", - сказала виконавиця.

Нагадаємо, вперші композицію "Крила" співачка представила у фіналі українського нацвідбору Євробачення-2018.