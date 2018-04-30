Телеведуча Ребрик народила другу дитину (фото)

У сім'ї телеведучої народилася дівчинка - Дика Поліна Андріївна.

Популярна українська ведуча Лілія Ребрик та її чоловік Андрій Дикий вдруге стали батьками. Телезірка народила дівчинку, яку назвали Поліною.

Про це сама Лілія Ребрик повідомила у соцмережі Instagram.

Дитина з'явилася на світ 30 квітня о 2:24 ранку в одному з приватних пологових будинків Києва. Вага немовляти – 4100 кілограмів, зріст – 55 сантиметрів. Наголошується, що мама і дитина почувають себе добре.

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Зазначимо, що у Лілії вже є одна донька – Діана, яка і придумала ім'я для новонародженої сестри.

"Діанка дуже хотіла сестричку. Саме вона запропонувала ім'я для малятка – Поліна. Нам воно теж дуже сподобалося, так що вирішили: буде Дика Поліна Андріївна", – розповіла Лілія.

До слова, телеведуча Лілія Ребрик і хореограф Андрій Дикий одружилися у 2011 році, а через рік вперше стали батьками.

Нагадаємо, 27 березня знаменита українська співачка Джамала вперше стала мамою. Переможниця Євробачення народила хлопчика, якого назвали Емір-Рахман Сеїт-Бекір ог'ли Сулейманов.