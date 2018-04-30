Телеведуча Ребрик народила другу дитину (фото)
Популярна українська ведуча Лілія Ребрик та її чоловік Андрій Дикий вдруге стали батьками. Телезірка народила дівчинку, яку назвали Поліною.
Про це сама Лілія Ребрик повідомила у соцмережі Instagram.
Дитина з'явилася на світ 30 квітня о 2:24 ранку в одному з приватних пологових будинків Києва. Вага немовляти – 4100 кілограмів, зріст – 55 сантиметрів. Наголошується, що мама і дитина почувають себе добре.
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Зазначимо, що у Лілії вже є одна донька – Діана, яка і придумала ім'я для новонародженої сестри.
"Діанка дуже хотіла сестричку. Саме вона запропонувала ім'я для малятка – Поліна. Нам воно теж дуже сподобалося, так що вирішили: буде Дика Поліна Андріївна", – розповіла Лілія.
До слова, телеведуча Лілія Ребрик і хореограф Андрій Дикий одружилися у 2011 році, а через рік вперше стали батьками.
Нагадаємо, 27 березня знаменита українська співачка Джамала вперше стала мамою. Переможниця Євробачення народила хлопчика, якого назвали Емір-Рахман Сеїт-Бекір ог'ли Сулейманов.