Улюблені співаки Путіна відмовилися їхати на відкриття Кримського мосту
08:40, 15 травня 2018Суспільство
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Причина відмови, за словами Кобзона, - незручний маршрут, який запропонували організатори.
Кобзона не буде на відкритті Кримського моста / фото УНІАН
Народний артист СРСР Йосип Кобзон відмовився їхати 15 травня на відкриття Кримського мосту.
"Ні, це не правда", — прокоментував "360" повідомлення про свою присутність в окупованому Криму співак.
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Кобзон зізнався, що хотів би там бути, але такої можливості немає. У всьому винен, за його словами, незручний маршрут, який запропонували організатори. З тих же причин відмовилися їхати Лев Лещенко, Олександр Буйнов та Олег Газманов, уточнив артист.
"Вони могли це організувати нормальним шляхом, а не військово-транспортний літак... Нехай молодь їде відкривати Кримський міст", — заявив Кобзон.
Раніше на сайті Йосипа Кобзона в розділі "Розклад" йшлося, що 15 травня він візьме участь у відкритті Кримського мосту.
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