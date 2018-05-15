Улюблені співаки Путіна відмовилися їхати на відкриття Кримського мосту

Причина відмови, за словами Кобзона, - незручний маршрут, який запропонували організатори.

Народний артист СРСР Йосип Кобзон відмовився їхати 15 травня на відкриття Кримського мосту.

"Ні, це не правда", — прокоментував "360" повідомлення про свою присутність в окупованому Криму співак.

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Кобзон зізнався, що хотів би там бути, але такої можливості немає. У всьому винен, за його словами, незручний маршрут, який запропонували організатори. З тих же причин відмовилися їхати Лев Лещенко, Олександр Буйнов та Олег Газманов, уточнив артист.

"Вони могли це організувати нормальним шляхом, а не військово-транспортний літак... Нехай молодь їде відкривати Кримський міст", — заявив Кобзон.

Раніше на сайті Йосипа Кобзона в розділі "Розклад" йшлося, що 15 травня він візьме участь у відкритті Кримського мосту.