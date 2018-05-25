"Чого першим то Кобзон?": Приходько запропонувала спочатку позбавити нагород українських "артистів-зрадників"

Українська виконавиця відразу запропонувала план дій того, як кого і за що варто позбавити нагород і звань.

Анастасія Приходько прокоментувала позбавлення українських нагород російського співака, який підтримує "ДНР" і "ЛНР".

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Як раніше повідомлялося, російського виконавця Йосипа Кобзона позбавили державних нагород України. Згідно з указом президента України Петра Порошенка до Йосипу Кобзону застосували ряд санкцій.

Також, окрема рядок в указі повідомляє про «позбавлення державних нагород України, інших відмінностей» Кобзона.

Українська співачка і волонтерка Анастасія Приходько прокоментувала санкції проти російського артиста.

На думку співачки, спочатку варто розібратися зі «своїми артистами-зрадниками».

«Все розумію, але дивно - чого першим то Кобзон? У нас тут своїх зрадників вистачає. Давайте спочатку розбиратися з, так би мовити, «нашими», а потім з тими...», - написала Анастасія в мережі.

Також виконавиця відразу запропонувала план дій того, як кого і за що варто позбавити нагород і звань.

«Пропоную: почнемо позбавляти звань тут, тоді і менше їздити будуть! За концерти в РФ і на території Криму позбавляємо права на виступи у своїй державі, зі зняттям всіх нагород! І виступи на ТБ і радіо! Тому що у нас йде війна і ми, українці, не можемо бити поклони в Кремлі ніяк. Співаючи в тому числі!», - запропонувала артистка.