"За глибину в очах": Лобода зізналася в любові до російського співака (фото)

На знімку співачка притиснулася своїми пишними грудьми до руки виконавця.

Українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно народила другу дитину, зізналася в любові до популярного російського співака Діми Білана.

Про це вона написала в особистому мікроблозі. "Я Люблю цього хлопця... його талант ....і глибину в очах", - написала Лобода під спільним фото з співаком.

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На знімку співачка притиснулася своїми пишними грудьми до руки виконавця.

Відзначимо, що даний кадр зроблений на церемонії вручення нагород "Премії МУЗ-ТВ 2018", яка відбулася днями в Москві. До речі, Світлана Лобода отримала нагороду-тарілку за перемогу в номінації "Краща виконавиця".

Нагадаємо, що Світлана Лобода народила другу дочку в Америці. Хто є батьком новонародженої дівчинки, співачка тримає в секреті. Однак росСМИ стверджують, що співачка народила від Тілля Ліндеманна.

Також нагадаємо, що співачка дала інтерв'ю російському виданню, де зізналася, що хоче народити ще й сина.