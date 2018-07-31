Українська зірка Playboy поділилася гарячими фото в прозорій білизні
11:00, 31 липня 2018Суспільство
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На фото Даша Астаф'єва позує в прозорій білизні чорного кольору і атласній накидці.
Відверті фото Даші всього за кілька годин зібрали більше 20-ти тисяч лайків / фото instagram.com/da_astafieva/
Українська співачка, екс-солістка епатажної групи Nikita і модель Даша Астаф'єва, яка поділилася з шанувальниками пікантним знімком, показала ще кілька гарячих кадрів з цієї фотосесії.
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Відповідні фото артистка опублікувала у своєму Instagram. На фото Даша позує в прозорій білизні чорного кольору і атласній накидці.
Відверті фото Даші всього за кілька годин зібрали більше 20-ти тисяч лайків і безліч захоплених коментарів.
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