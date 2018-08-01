Чоловік Ані Лорак не раз зраджував співачку: ЗМІ розповіли про його походеньки

За деякими даними, до одруження з Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу був звичайним працівником турецького готелю. Нібито зірка сама допомогла йому заснувати бізнес.

Напередодні в мережі з'явилася інформація, що чоловік Ані Лорак Мурат Налчаджіоглу зраджує. Поки що ні він, ні співачка не прокоментували інформацію про зраду.

Зате знайшлися інші очевидці пригод Налчаджіоглу. Як повідомляють інсайдери "СтарХіт", чоловік Ані Лорак ніколи не володів власним бізнесом.

Все, що він зараз має, прийшло до нього після весілля зі співачкою. Нібито в Туреччині він працював в готелі звичайним службовцем. Завдяки Лорак чоловік придбав чотири ресторани. Також інсайдери стверджують, що він вживає заборонені препарати і постійно відпочиває в компанії дівчат, з якими у нього явно не дружні стосунки.

Читайте також"Чудовисько": шанувальники обговорюють "коханку" чоловіка Ані Лорак (фото)

"Імовірно, Яні Бєляєвій Мурат знімає квартиру. Знайомі вони досить довго, однак не були в романтичних стосунках. Подейкують, що Яна приїхала з передмістя. За рахунок чоловіка Лорак вона встигла зробити кілька пластичних операцій", - розповіли ЗМІ.

Зазначається, що Ані Лорак у курсі походеньок Мурата, але намагається вдавати, що у них нічого не відбувається. Співачка багато на що готова піти заради щастя доньки. Однак, подейкують, що іноді чоловік Ані не відповідає на її дзвінки і відмовляється спілкуватися з дитиною.

Як повідомляли ЗМІ, поки Ані Лорак виступала перед латвійською публікою, її чоловік теж зривав оплески — в київському караоке-клубі. Мурат з'явився у закладі зі стрункою брюнеткою — їхнє бурхливе побачення потрапило в об'єктив.