Медовий Спас 2018: коли святкують, традиції, прикмети, що можна й не можна робити

14 серпня відзначають Маковія, або Медовий Спас. У цей день віряни приносять до храмів мед для освячення.

Перший Спас - Медовий, Маковий, Спас на воді - святкують 14 серпня. Його ще називають Маковієм - від імені семи мучеників Старого Завіту - Маковіїв.

Коли Медовий Спас у 2018 році

Дата у свята незмінна – кожен рік Медовий спас відзначають 14 серпня. У цей же день починається Успенський піст.

Медовий Спас: традиції

Також у деяких місцевостях цей Спас називають Мокрим, адже в цей день святять воду в джерелах, озерах і річках. Вважається, що купання в них після обряду освячення принесе здоров'я.

Але водночас, існує повір'я, що 14 серпня не можна купатися у відкритих водоймах: нечисть може затягнути під воду.

Найвідоміша назва цього свята - Медовий Спас - походить від звичаю підрізати або заламувати стільники у цей час. Бджолярі приносили в цей день до церкви свіжозібраний мед, щоб освятити.

Перша ложка освяченого меду вважається чарівною - загадайте бажання - воно неодмінно збудеться.

Крім того, у цей день прийнято вшановувати воду, пекти пряники, пироги та млинці з медом та маком, але випічка повинна бути пісною.

Також цього дня починається Успенський піст, який триває до 27 серпня. Це єдиний багатоденний православний піст на честь Богородиці та її Успіння.

Ще святкування Медового Спаса пов'язане й із сільськими польовими роботами: це свято знаменує початок збору врожаю, предки вважали, що в цей день треба починати приготування до зими.

У цей день влаштовували проводи літа - зазвичай саме в це свято птахи відлітають на південь.

Також на Маковія готують маковійський букет з м'яти, чебрецю, нагідок, маку і освячують його в церкві. Крім того, освячену макову головку наші предки клали під подушку дітям, які погано або неспокійно сплять.

У давнину вірили, що на Маковія жінкам прощаються всі гріхи, якщо вони самі себе помоляться.

Що святять у Медовий Спас:

- воду (вважається, що вона стає цілющою);

- мед або стільники;

- мак;

- трави (вони набувають цілющих властивостей).

Заборони на Маковія:

- не можна голосно розмовляти й гучно святкувати;

- вважається, що краще не прибирати вдома в цей день;

- заборонено працювати;

- не можна сваритися, лаятися;

- у цей день не можна бажати комусь зла, інакше негатив повернеться до вас;

- для тих, хто дотримується посту, існують заборони і в їжі.

Народні прикмети на Медовий Спас:

Якщо у цей день йде дощ – цілий рік не буде лісових пожеж

Погода у цей день говорить про те, яким буде наступний рік

На Маковія збирають мак

У Спаса всього в запасі: і дощ, і вітер, і відро

На Маковія літо закінчується, починається осінь

На Маковія вдовам помагай — слабкому допомога, а тобі щастя

Медовий спас нові колодязі освячує

У Перший Спас будь-який жіночий гріх пробачить Бог