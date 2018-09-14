Бурштинові народні республіки

Перша «зупинка» - невеличке селище Житомирської область, Олевський район. Місце відоме своїми гучними перестрілками та місцевими кримінальними авторитетами.

Через небезпечність зйомки, жоден з місцевих не погодився показати нам клондайки, тож, навмання, йдемо у глиб лісу. Нам щастить. Чуємо, як працюють мотопомпи.

Моторист Анатолій, схоже, злякався нас більше, ніж ми його. Питаємо, як багато зараз видобувають.

«Рідко, - каже. – Води немає. Все зв’язане з водою. Якщо вона є, то працюють».

Анатолій – відповідальний за подачу води бригаді старателів. Займається бурштином вже півтора року. Розповідає, що грошей заробляти став менше, бо ціна на бурштин впала. Однак говорить, що задарма тут ніхто не працює. Тим більше, зважаючи на ризики.

І, дійсно, ризик тут є щохвилини. Адже глибокі ями із покладами бурштину вже неодноразово засипало разом із людьми. А якщо ще додати наявність місцевих бандитів і рекетирів...

«Є кримінальна ситуація в районі», - питаємо.

«Ну, звичайно, а як же. Тому і охорона стоїть», - говорить наш співрозмовник.

Охорона, або як їх ще називають «фішки», - це авто, або мотоцикли, пильні водії яких чергують по периметру лісу і слідкують за тим, щоб ніхто чужий не потрапив до бурштинових копалень.

Поки ми розмовляємо з Миколою, старателі припиняють роботу. Палять. Схоже, чекають, поки ми підемо.

«Як давно ви займаєтесь бурштином?», - питаємо.

Попри те, що ми все знімаємо на камеру, свою причетність до видобутку бурштину вони заперечують: «Ми нічим не займаємось… Відпочиваємо. Сьогодні вихідний день, неділя».

Врешті-решт, зізнаються, що не встигли відпрацювати і пів години, як з’явилися ми, і зіпсували їм робочий процес. Не намили жодного камінчика!

«Викопали все до нас», - розповідають.

Втім, наш оператор зазняв, як з кущів забирають маленький згорток. Що це, як не бурштин?

Однак інформацію про те, що стали мити менше бурштину, підтверджує колишній журналіст, а тепер заступник міського голови Олевської об’єднаної територіальної громади Олевська Олександр Ніколайчук. А от головна причина, через яку зменшився видобуток, шокує.

«Багато кримінальних груп, які з’їжджаються з різних регіонів України з метою взяти під контроль той чи інший клондайк. І не можуть домовитися», - розповідає чиновник.

Друга причина – суто природний фактор – літо, суха погода і суха земля.

І третя причина – ціни на бурштин впали.

Загалом, камінь цінується залежно від ваги та цілісності. Дрібні камінці, так званий мінус, коштують до 50 доларів за кілограм. Бурштин більших фракцій 20/50/100 грамів коштує від 3-х до 6-ти тисяч доларів.

«6 тисяч доларів за кілограм - це 150 тисяч гривень на сьогодні. Суттєві гроші», - розповідає Ніколайчук.

Однак це – ціни в Україні. Вже в сусідній Польщі, або далеких Індії чи Китаї, де дуже люблять український бурштин, ціни, як розповідають самі старателі, не змінилися.

«Ціну вони штучно занизили, для місцевих. А в них така ціна і залишилась, бо в них монополія. Наприклад, тут вони встановили ціну 300 доларів з кілограма, але насправді кілограм коштує 2 тисячі доларів. Різниця - собі в кишеню», - розповідають копачі.

Переїжджаємо у сусідню Рівненську область. В лісі в Дубровицькому районі відразу натрапляємо на людей з помпами. Однак тут нас зустрічають не так привітно, як на Житомирщині.

Як тільки наближаємось, чоловік-старатель стрибає у воду і закриває рукою камеру. «Хай прийме, бо я її розіб’ю. З одного удару вирубаю», - погрожує він.

Його «колеги» починають комусь дзвонити.

Ба більше, нелегали, які порушують закон, вимагають у знімальної групи «Грошей»… дозвіл на зйомку: «Документи принесіть, дозвіл на зйомку, всі діла… Приберіть [камеру], по-людськи прошу, бо вирублю тебе з цією камерою».

Після кількох телефонних дзвінків «старший» на іншому кінці слухавки, схоже, дає команду не зв’язуватися із журналістами, а їхати геть. Старателі швидко збираються і сідають в машину…

А от Микола, який спочатку погрожував побити нам камеру, змінює гнів на милість і вже не проганяє нас. За його словами, мити бурштин почав ще малим хлопчиком, іншої роботи ніколи й не знав. І таких, як він, тут – тисячі. Майже всі місцеві «живуть» бурштином. За їхні «криваві гроші» у селах роблять дороги чи ремонтують дитячі садки. А скільки можна заробити? Залежить від удачі.

«Скільки можна намити за день?», - питаємо.

«Як пощастить. Можна і мішок. А можна і нічого», - говорить Микола.

Він, як і його «колега» на Житомирщині, розповідає про ризик. Адже, якщо зловить поліція, можуть дати умовний термін. Втім, поки що нікого не ловили…

А ось хто отримав не умовний, а цілком реальний «бурштиновий» строк - майже рік сидів у СІЗО - головний «бурштиновий прокурор» країни Андрій Боровик.

ФОТО 8 / Цілком реальний «бурштиновий» строк отримав Андрій Боровик – екс-заступник прокурора Рівненської області / Ігор Судаков

Нагадаємо, у липні 2016 року його було затримано за підозрою в організації злочинного угрупування з видобутку бурштину.

«Тут була створена стійка злочинна організація по розкраданню бурштину, очолювана заступником прокурора Рівненської області», - заявляв тоді очільник ГПУ Юрій Луценко.

За його словами, операція ретельно готувалась трьома відомствами – ГПУ, СБУ та МВС. А у результаті обшуків було вилучено бурштин, золото, дорогоцінні годинники.

Згідно з інформацією ГПУ, як лідера злочинного угрупування, бурштинового короля, його звинувачують у організації видобутку бурштину, одержанні хабара та перевищенні повноважень.

«На мене говорять «бурштиновий прокурор»? Але статей по бурштину на мене немає. Мені вмінили статтю 240 (порушення правил охорони надр, - УНІАН). Суть така, що я взяв лопату, пішов і копав бурштин. Люди добрі, що ви пишете? Може, десь такий факт був, може мене хтось сфотографував?», - обурюється Боровик.

Свій арешт скандальний екс-заступник прокурора сприймає, як помсту: «Я перейшов дорогу багатьом і мене злили». І натякає, що ниточки бурштинового бізнесу дійсно ведуть до найвищих ешелонів влади. Втім, називати прізвища тих, хто має такий стосунок, екс-заступник прокурора не спішить.

«Хто зараз кришує нелегальний видобуток бурштину?», - питаємо.

«Я не відстежую ці питання, - говорить. – Можливо, я і знаю, але звинувачувати людину без обвинувального акту суду, по-перше, забороняє Конституція».

А поки екс-прокурор бореться за свою правду, деякі старателі вже довгі роки борються за легалізацію промислу. Вони анонімно погодились розповісти «Грошам», скільки зараз платять, кому і за що. «Нас кладуть під бандитів. Якщо ми не лягаємо під бантитів, нас кладуть «мусора»», - обурюються вони.

За їхніми словами, видобуток бурштину кришує місцевий криміналітет, який зрісся з правоохоронними органами. Гроші, здебільшого, платять бандитам або… місцевим правоохоронцям. Саме від них потрібно мати так званий «білет» - пропуск на копальні. «Платити потрібно «мусорам», начальнику райвідділку… В Кльосові це коштує 250 (доларів). В день. В ніч. Зміна у них 12 годин», - розповідають.

А от в Гальбині бурштину більше, тому і ціни на «білет» - вищі. До 1000 доларів.

З тими ж, хто не згоден платити, питання вирішують швидко: «Якщо буде хоч одна незаявлена, незареєстрована по «білету» помпа, приїдуть і заламають».

Проблема полягає ще й у тому, що раніше ці люди готові були говорити не анонімно, називаючи імена та прізвища бандитів і правоохоронців, які покривають нелегальний бізнес з видобутку бурштину. Однак кілька років боротьби за легалізацію промислу призвели лише до погроз, підпалів та кримінальних справ проти самих старателів. «Людина, яка кришувала все це, живе собі спокійно… Пацанів, які все це показали, показали пальцем на нього, всіх ви**ли і досі тр***ють».

Тож, чи легалізують коли-небудь видобуток бурштину в Україні? Риторичне питання. Сьогодні мільйони доларів йдуть не в державний бюджет, а у кишені можновладців та бандитів. А питання легалізації цікаве, хіба що, самим бурштинокопачам, які за сонячне каміння іноді платять власним життям.

Анна Чайка, Тетяна Стежар