За підозрою в організації злочинного угрупування з видобутку бурштину затримано заступника прокурора Рівненщини

Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

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Вона зазначила, що йдеться про операцію "Бурштин" у Рівному.

"Затримано заступника облпрокурора Андрія Боровика, якій підозрюється в організації злочинного угрупування з незаконного видобутку бурштину на Рівенщині", - написала Сарган.