За підозрою в організації злочинного угрупування з видобутку бурштину затримано заступника прокурора Рівненщини

20:31, 04 липня 2016
Суспільство
1849 0

За підозрою в організації злочинного угрупування з видобутку бурштину затримано заступника прокурора Рівненської області Андрія Боровика.

УНИАН

Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар генерального прокурора України Лариса Сарган.

Читайте такожУ Львівській області прикордонники затримали контрабанду каміння та виробів із бурштину

Вона зазначила, що йдеться про операцію "Бурштин" у Рівному.

"Затримано заступника облпрокурора Андрія Боровика, якій підозрюється в організації злочинного угрупування з незаконного видобутку бурштину на Рівенщині", - написала Сарган.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter