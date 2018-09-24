"Любов людей не купиш": Єфросиніна прокоментувала свій виліт з шоу "Танці з зірками" (відео)

Незважаючи на те, що журі оцінили виступ Маші і її партнера Максима Леонова у 24 бали (6 місце у загальній таблиці з 10 пар учасників), глядачі віддали їй найменшу кількість голосів.

Вчора ввечері відбувся п'ятий ефір шоу «Танці з зірками». Українські знаменитості на танцполі розповідали за допомогою танцю про найскладніших і переломних моментах у житті.

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Незважаючи на те, що журі оцінили виступ Маші і її партнера Максима Леонова у 24 бали (6 місце у загальній таблиці з 10 пар учасників), глядачі віддали їй найменшу кількість голосів.

На своїй сторінці у соцмережі Єфросиніна залишила такий запис: «Вчора я сказала все, що відчувала. Однак ви відправили за цю ніч мені таку колосальну хвилю підтримки, що я тепер назавжди буду жити з вірою, що любов людей не купиш..."