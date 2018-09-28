"Брати вбивають один одного": секс-символ української сцени висловився про війну з Росією (відео)

За словами Винника, його кличуть виступати у РФ, але він відповідає відмовою.

Популярний український співак Олег Винник заявив, що на Донбасі вбивають один одного "два дуже близьких народи, брати".

Про це він розповів у студії Матвія Ганапольського на телеканалі "Прямий". Відповідне відео опубліковане на YouTube.

Читайте також"Три богатирі": Олег Винник показавши своїм вовчицям "справжніх" друзів (фото)

"Я не хочу ні про кого нічого говорити: є війна, немає війни, офіційно, неофіційно - люди всі про це знають. Але я знаю, що два дуже близькі народи, брати вбивають один одного. Як я можу ставитися до цього? Це велике горе", - зазначив Винник.

Також артист відповів на питання про пропозиції гастролювати в Росії.

"Я кажу: "Ні". Бо йде війна, бо страждають і гинуть люди. Я не ступлю туди ногою", — наголосив співак.

Раніше Олег Винник заспівав дуетом з Потапом, пісня стане саундтреком до нового комедійного фільму "Скажене весілля".