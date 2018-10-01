"Розповнілу" Ані Лорак рознесли в мережі (фото)

Не найбільш вдалий знімок Ані Лорак розкритикували в Instagram.

Опальна українська співачка Ані Лорак похвалилася перемогою на російській премії "Мьюзік бокс" і подякувала всім, хто за неї голосував.

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Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram й опублікувала фото, на якому вона з'явилася у відвертій сірій сукні, яка оголила груди й одне стегно. На знімку артистка з розпущеним волоссям та яскравим макіяжем

"Бабі з жалю щось там вручили,щоб її напад не бахнув", "Все, тепер можна йти на заслужений відпочинок", "Кароліно, ти погладшала? А як же спорт?", "Фотошоп творить дива!", "Ви дуже змінилися", "Що за сукня", "Кобила стегнаста - Лорак!", - пишуть у коментарях.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня українська співачка Ані Лорак святкувала день народження. Їй виповнилося 40 років. Її також привітав в Instagram чоловік Мурат.