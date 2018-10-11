Пісня українського гурту потрапила до топ-10 світового чарту (відео)

Композиція "Плакала" потрапила до десятки популярних пісень міжнародного чарту Shazam.

Український гурт KAZKA, який нещодавно представив емоційне відео на композицію "Плакала", з цією піснею потрапив до топ-10 популярних пісень міжнародного чарту Shazam.

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Про це на своїй сторінці Instagram повідомив продюсер гурту Юрій Нікітін.

"Трек гурту KAZKA "Плакала" увійшов до топ-10 пісень світового чарту Shazam. І як пишуть експерти - це перший випадок в історії української музики (і не тільки української), коли пісня українською мовою викликає такий резонанс у світі", - написав продюсер.

Нагадаємо, у липні гурт Kazka з піснею "Плакала" очолив чарт кліпів в українському сегменті YouTube.