Помер соліст гурту "Ненсі"

Сергій Бондаренко співав у колективі свого батька "Ненсі" з 2007 року.

О 4 ранку 18 жовтня помер соліст і син засновника українського гурту "Ненсі" Анатолія Бондаренко Сергій.

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Йому був 31 рік. Він співав у колективі з 2007 року. "Сьогодні о 4:04 помер Сергій", - написав Анатолій Бондаренко у Facebook.

У прес-службі гурту "Ненсі" відповіли, що смерть Сергія не пов'язана з нещасним випадком, але говорити про причини не стали, передає "КП".

Гурт прославився завдяки своєму хіту "Дим сигарет з ментолом", автор якого - Бондаренко-старший.

Раніше на 76-му році життя помер народний артист України, соліст Національної опери Роман Майборода.