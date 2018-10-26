Наркотики вроздріб: як аптеки без рецептів торгують наркомісткими препаратами

Самолікування - звичайна практика для більшості українців. Дійсно, навіщо йти до лікарні, якщо майже будь-який препарат вам продадуть і без рецепта?

«На перший погляд це дуже безневинно», - говорить лікар-нарколог вищої категорії В’ячеслав Заїка.

Але насправді, за словами голови правління Всеукраїнської фармацевтичної палати Олега Клімова, люди не усвідомлюють, яку шкоду здоров’ю може нанести препарат, що відпускається без рецепта. «Люди не відчувають відповідальності за свої дії», - вважає він.

Нарковмісткі ампули та пігулки також купують в обхід рецептурної системи. Але далеко не для лікування. «Спочатку в мене це було один раз на тиждень, потім я став набагато частіше вживати, - розповідає колишній наркозалежний Євген Зозуля. - Справа дійшла до того, що я кожен день його вживав. В мене толерантність зростала, і я брав по дві пачки, 20 таблеток на раз».

Аптечний наркоман Євген усе ж взяв себе в руки. Пройшов реабілітацію і нині працює у чернігівському відділі Міжнародної антинаркотичної асоціації, допомагає іншим залежним. Розповідає, що серед них все більше «аптечників». «Я проходив повз аптеки. Якщо я бачив, що там валяються пусті пачки від таблеток, відразу розумів, що в цій аптеці продають кодеїновмісткі препарати і йшов купляв», - розповідає він.

У цій же організації реабілітацію проходить В’ячеслав Хруль. «Вживаю наркотики з 1993-го року. Тоді мені було 14. Уперше я попробував такий наркотик, як «ширка»», - розповідає він.

Чоловік 26 років жив із залежністю. І про аптечні наркотики знає все. «Є препарати від кашлю, до них можна добавити прекурсори. Є така речовина – псевдоефедрин. З нього вироблявся наркотик «винт». Ти його прийняв, і можеш дві доби взагалі не спати», - розповідає В’ячеслав.

Серед найпопулярніших аптечних наркотиків – похідні кодеїну. Це або пігулки, або сиропи від кашлю. Раніше вони справді продавалися без рецепта. Після того, як наркозалежні почали масово на них підсідати, продаж обмежили. Але досі у частині аптек їх можна придбати без проблем.

«Досить довгий час ці всі таблетки знаходилися на перших місцях продажу. Хоча звичайні люди про них мало, що знають», - говорить голова правозахисного об’єднання «Синдикат» Євген Чепелянський.

У Києві ми офіційно знаходимо 14 аптек, в яких є кодеїновміскі препарати. За неофіційною інформацією – їх в рази більше. У одній з таких аптек пробуємо купити препарат самостійно. І… отримуємо ліки.

Чека журналістові «Грошей» не видають, операцію проводять повз касу. І, схоже, для аптеки це - непоганий бізнес. Без оподаткування.

Коли ж за кілька хвилин ми заходимо до цієї ж аптеки вже з камерою та мікрофоном, наші претензії відкидають. «Чому ви мені продали цей препарат без рецепта?», - питає кореспондент «Грошей».

«Одну пачку маю право продавати», - чуємо у відповідь.

Однак адміністратор взагалі все заперечує: «У вас є чек, що ми вам його продали? – Ні. – Ну, то, які тоді питання?».

Активіст правозахисного об’єднання «Синдикат» Антон розповідає, що цей бізнес не є самостійним. У правоохоронних органах про нього знають, але нічого не роблять. «Поліція, наприклад, сама кришує подібні заклади. Як тільки ми викликали слідчо-оперативну групу, аптека закривається. Бо там, там, там - вже донесли: закривайтеся, нічого не робіть», - говорить активіст.

Зазвичай, цілеспрямовано продають наркотичні речовини невеликі аптеки. Але інколи трапляються винятки, як, наприклад, одна з аптек на околиці столиці, що входить до однієї з найбільших в країні мереж.

Місцеві мешканці давно помітили: біля цієї аптеки часто з’являються дивні люди. «Коли заходимо дитині пігулки купувати, чи коли хворіє, часто в черзі переді мною чоловіка три [наркозалежних]. Стабільно. Я сама трішки шокована», - розповідає місцева жителька Дарина.

Навпроти аптеки у кущах – картинка з фільму жахів: безліч пачок, ампул та криваві шприци, рясно застромлені у гілку дерева. Серед цього сміття ідентифікуємо два відомі препарати. Один - опіоїд. Частина відвідувачів цієї аптеки, яких ми фіксуємо на камеру, вживають саме його.

«Це хлопчина під якимись опіоїдними засобами, скоріше за все, наскільки я можу бачити по поведінці», - аналізує відео «Грошей» голова Всеукраїнської наркологічної асоціації Анатолій Вієвський.

Інший розповсюджений тут препарат - протиалергічний, також часто вживається людьми із залежністю. «Це препарат 2-3 порядку, яким посилюють дію інших речовин. Як правило, це люди з кримінальним минулим (у цих прошарках суспільства це широко використовується), або найбідніші вживачі», - констатує Вієвський.

Фіксуємо на відео людей специфічної зовнішності, що виходять з аптеки зі схожими ампулами, у яких продаються згадані нами препарати.

Двічі пробуємо придбати препарат у аптеці самостійно – але безуспішно. У перший раз нам повідомляють, що його немає – аптека очікує поставку. Вдруге відповідь інша – відпускають, мовляв, тільки за рецептом.

Наркозалежні ж дістають ампули без проблем. Тому, щоб перевірити, чи справді препарат продадуть, просимо одного з типових відвідувачів аптеки придбати нам його, нібито для знайомого, який страждає залежністю.

«Слухай, можеш допомогти? Я знаю, що у вас тут дещо можна купити?», - з такими словами підходимо до «клієнта».

«Давай… Ти не з міліції?», - питає.

«Ні», - відповідаємо.

«Не схожа ти на наркоманку», - сумнівається в нашій кореспондентці потенційний покупець аптечної наркоти.

«Та це не мені», - говоримо.

Довірливі стосунки встановлено.

Таким методом отримуємо один з препаратів – допоміжний. Головний же наркотик особливо сильної дії придбати тут без рецепта не вдається. Втім, це не велика проблема. Їдемо в інший район.

«Є у вас таке?», - запитуємо у провізора.

«Ну, да, - чуємо у відповідь. – У вас рецепт? Нічого немає?»

«Ні. Просто продиктували назву…», - говоримо і... без проблем отримуємо налбуфін.

Цей препарат – сильне знеболювальне. Похідний опіуму. Продається він лише за рецептом. Самі аптекарі зізнаються, що зберігати його повинні у сейфі під замком. Але придбати його нам вдається без особливих зусиль.

На жаль, ця проблема стосується не однієї чи двох аптек. Для експерименту ми обійшли два десятки. Наркотичні препарати без рецепта придбати вдалося у чотирьох. Тобто виходить, що кожна п’ята аптека їх безперешкодно продає!

«Ми стикаємося з тим, що ані поліція, ані інші правоохоронні структури не діють», - говорить голова правозахисного об’єднання «Синдикат» Євген Чепелянський.

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Підрахувати прибутки з цього «чорного ринку» ліків точно не можливо. Втім, те, що це мільйони – експерти не сумніваються.

«Перш за все, це дуже доступно. Доступно тому, що ти прийшов в аптеку і можеш придбати», - розповідає керівник філіалу Міжнародної антинаркотичної асоціації Сергій Бджоленко.

Блістерів з нарковмісткими речовинами правозахисники протягом рейду можуть назбирати лише біля однієї аптеки кілька мішків. А це - сотні, якщо не тисячі упаковок.

«Більше трьох років був мораторій на перевірку аптечних закладів. Це - результат того, що, по сьогоднішній день, контролюючим органам забороняється робити контрольну закупку, щоб можна було зафіксувати момент продажу препарату», - говорить голова правління Всеукраїнської фармацевтичної палати Олег Клімов.

Це підтверджують і в Держлікслужбі. За весь минулий рік цей держорган зафіксував лише два випадки продажу ліків без рецепта. Цьогоріч – чотири. Стільки ж ми зафіксували самостійно за кілька днів і лише у столиці.

Відсутність у працівників Держлікслужби, як контролюючого органу, можливості здійснювати контрольну закупку та необхідність попередження суб’єкта господарювання про проведення перевірки за 10 днів до її проведення, значно зменшує можливості виявлення порушень у цій сфері. Тому у аптеках нічого і не бояться. «Ми нічого не знаємо, нічого не бачили, це все змонтовано… Тобто людина навіть при працівнику поліції тупо каже неправду», - розповідає активіст правозахисного об’єднання «Синдикат» Антон про поведінку провізорів у разі, якщо після придбання наркотику викликати поліцію.

Тому продаж без рецепта наркотичних та й будь-яких інших препаратів – це надприбуток. За який їм нічого не буде.

Олена Бережнюк, Тетяна Стежар