Помер знаменитий радянський актор Микола Караченцов
Помер знаменитий радянський актор Микола Караченцов. Актор помер за день до свого 74-річчя.
Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
Останні два дні Микола Караченцов був у дуже важкому стані. Цим ранком у нього відмовили нирки.
Смерть актора підтвердив агентству "ТАСС" його син.
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"Так, ми підтверджуємо. Це трапилося в реанімації 62-ї лікарні в Москві, за десять дев'ята ранку", - сказав він.
"Микола Петрович помер сьогодні", - підтвердила агентству дружина актора Людмила Поргіна. Вона додала, що зараз буде вирішуватися питання похорону і прощання.
Караченцов знявся в десятках фільмів, серед них: "Старший син", "Собака на сіні", "Білі роси", "Трест, який лопнув", "Людина з бульвару Капуцинів". На його рахунку багато театральних робіт, включаючи спектакль "Юнона і Авось".
У ніч на 28 лютого 2005 року артист потрапив в автомобільну аварію, в результаті якої отримав важку черепно-мозкову травму.
Нагадаємо, що протягом декількох місяців Микола Караченцов боровся за життя — рік тому у 73-річного актора діагностували рак легенів. Спочатку лікарі думали, що артист всього лише підхопив запалення, проте при повторному огляді у нього виявили серйозні проблеми.
Микола Караченцов у рок-опері "Юнона і Авось"