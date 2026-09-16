Перед прем’єрою нових епізодів: хітовий серіал із Гері Олдманом продовжили на 8-й сезон

Проєкт отримав премію "Еммі" за найкращу режисуру драматичного серіалу.

Популярний шпигунський драматичний серіал Apple TV "Повільні коні" (Slow Horses) продовжили на восьмий сезон ще до прем'єри шостого. Про це стало відомо після того, як проект отримав премію "Еммі" за найкращу режисуру драматичного серіалу, пише Variety.

Як відомо, шостий сезон стартував 16 вересня 2026 року. Сьомий сезон серіалу вже знято, його прем’єра очікується після завершення шостого.

Серіал виробляється для Apple TV компанією See-Saw Films. Виконавчими продюсерами виступають Гері Олдман, Мік Херрон, Джеймі Лоренсон, Хакан Кусетта, Дуглас Урбанскі, Адам Рендалл, Ієн Каннінг, Еміль Шерман, Гейл Мутрукс, Біллі Боуїнг та Гелен Грегорі.

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"Повільні коні", 8-й сезон: що відомо

Восьмий сезон складатиметься з шести епізодів і стане екранізацією роману "Місто клоунів" – дев’ятої книги Міка Херрона із серії "Будинок у глухому куті".

Гері Олдман, який отримав номінацію на "Еммі" за головну чоловічу роль у драматичному серіалі, знову зіграє Джексона Лемба – буркотливого, але чарівного керівника відділу британської розвідки.

Згідно з синопсисом, у нових епізодах Лембу доведеться вступити в наймасштабніше протистояння з Діаною Тавернер (Крістін Скотт Томас). Після невдалої спроби шантажувати Парк Тавернер перейде в наступ, а Лембу доведеться розкрити одну з найпохмуріших таємниць MI5 і раз і назавжди покласти цьому край.

"Після невдалої спроби шантажувати Парк Тавернер переходить у наступ, і тепер Лембу доведеться розкрити одну з найпохмуріших таємниць MI5 та раз і назавжди покласти цьому край", – йдеться в описі.

"Повільні коні" продовжують підкорювати глядачів у всьому світі, і я рада, що Джексон Лемб та його команда чарівних невдах повернуться у восьмому сезоні. Їхній іронічний погляд на захоплюючий світ шпигунства є абсолютно унікальним", – заявила креативна директорка міжнародного напрямку Apple TV Джей Хант.

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